18 септември 2025, 18:48 часа 467 прочитания 0 коментара
Да му мислят Челси и Реал Мадрид: Жозе Моуриньо се завърна в Шампионска лига!

Португалският гранд Бенфика представи новия старши треньор Жозе Моуриньо. 62-годишният специалист заменя Бруно Лаже, който беше уволнен от клуба след загуба с 2:3 от Карабах в първия кръг от Шампионската лига.

Договорът с португалеца е до 2027 година, пишат местните медии. Последната работа на Моуриньо беше във Фенербахче, откъдето беше уволнен в началото на септември след загуба с 0:1 от Бенфика в квалификационния кръг на Шампионската лига. 

Моуриньо се завръща в лисабонския клуб, където бе треньор за кратко от септември до декември 2000 г. През този сезон той отново ще има възможността да играе в Шампионска лига, като Бенфика има мачове и срещу два то бившите клубове на Специалния - Челси и Реал Мадрид.

