Войната в Украйна:

Франк Лампард пред завръщане в английската Висша лига

18 септември 2025, 18:42 часа 388 прочитания 0 коментара
Франк Лампард пред завръщане в английската Висша лига

Тимът от английската Висша лига Уест Хям може да замени мениджъра Греъм Потър с Франк Лампард, съобщават британските медии в четвъртък. Ръководството на лондонския клуб проучва тази възможност след слабото начало на сезона за "чуковете".

Уест Хям може да назначи Лампард на мястото на Греъм Потър

Лампард в момента ръководи отбора от втора дивизия Ковънтри. През миналия сезон тимът от Западен Мидландс завърши на пето място, изкачвайки се от долната половина на таблицата. За момента специалистът е доволен от настоящата ситуация, но може да прояви интерес към оферта от клуб от Висшата лига.

Още: Съдийство, присъщо за България, не успя да пречупи един от претендентите за титлата във Висшата лига

Франк Лампард

Уест Хям има само три точки от четири мача във Висшата лига и е едва на 18-то място в класирането. Потър е начело на отбора от януари 2025 година.

Франк Лампард дебютира като футболист в елита на Англия с екипа на Уест Хям през 1996 година. Той има 187 участия за клуба във всички турнири, след което през 2001 година премина в Челси.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Най-големият (пропилян) талант в очите на сър Алекс Фъргюсън

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Уест Хям Франк Лампард информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес