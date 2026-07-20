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Де ла Фуенте: Горд съм с играчите – израснаха с нашата философия, развиха я и се превърнаха в пример за отбор!

20 юли 2026, 12:44 часа 536 прочитания 0 коментара

Националният отбор на Испания е пълен с играчи от световна класа. Това мнение изрази селекционерът на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте след победата с 1:0 над Аржентина във финала на Световното първенство. За испанците това бе 38-ми пореден мач, в който те не губят в редовното време или продълженията, а 65-годишният специалист Де ла Фуенте, който изведе испанците и до европейската титла преди две години, стана най-възрастният наставник световен шампион.

„Трябваше да решим мача много по-рано“

„Толкова съм горд от тази генерация играчи, които израснаха с тази философия, останаха верни на нея, развиха я и се превърнаха в пример за отбор и семейство. Всички те са отлични футболисти, играчите от световна класа и изключителни таланти“, каза Де ла Фуенте веднага след края на мача пред журналисти.

Луис де ла Фуенте

„Развълнуван съм. Поглеждам назад и виждам, че спечелихме всичко - абсолютно всичко с тези играчи“, добави наставникът.

Под ръководството на Де ла Фуенте Испания допусна само един гол в осемте си мача на световното първенство, но трябваше да чака чак до 106-ата минута, за да пречупи тима на Аржентина, който остана с 10 души в края на редовното време след червен картон на Енцо Фернандес.

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„Трябваше да решим този мач много по-рано. Това е финал на световното първенство и трябва да дадеш всичко от себе си. Дори и да играеш срещу десет човека. Но ние бяхме готови за всеки сценарий“, завърши треньорът на победителите.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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