Девет бала вълнение: Мъртвопияният Балотели едва се държи на краката си (ВИДЕО)

Бившият национал на Италия Марио Балотели се забърка в пореден скандал извън терена. 33-годишният нападател бе спипан мъртво пиян по време на ваканцията си. Офанзивният футболист бе сниман как се едва се държи на краката си и се въргаля по улиците.

След края на сезона Марио Балотели, който през последната кампания защитава цветовете на турския Адана Демирспор, се прибра в Италия, където да си почине от дългата кампания. Една от вечерите нападателят явно е решил да му отпусне края и се е наквасил добре.

В интернет се появи клипче как Балотели залита и пада на улицата, а след това повлича и свой приятел, който се опитва да го изправи. В крайна сметка футболистът успява да стане, но едва се държи на краката си.

Mario Balotelli is on vacation in Italy, and it looks like he's having a great time 😅🇮🇹



His contract with Adana Demirspor has expired, and he is now a free agent available on the market.



pic.twitter.com/7QnmRHI7aK