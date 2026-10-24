Джани Инфантино по всяка вероятност ще остане президент на ФИФА

Джани Инфантино е убеден, че се ползва с подкрепата на огромно мнозинство от футболните държави в стремежа си да бъде преизбран за президент на световната футболна централа ФИФА. Швейцарецът се сблъска с широко разпространени призиви да подаде оставка, след като по-рано тази година обяви планове за продажба на дял от правата за Световното първенство. УЕФА и КОНКАКАФ - организациите, отговарящи за футбола в Европа и в регионите на Северна и Централна Америка и Карибите, бяха в челните редици на тези искания, но Инфантино устоя на натиска.

Инфантино изрази увереност преди изборите във ФИФА

Вместо да се оттегли, Инфантино се кандидатира за четвърти мандат като президент на предстоящите избори на ФИФА през март и изглежда уверен, че разполага с необходимата подкрепа. В края на седмицата Азиатската футболна конфедерация обяви позицията си в полза на швейцареца, което обърна картинката и той вече разполага с нужния брой гласове да остане на поста. Часове по-късно Инфантино даде интервю пред "BBC Sport", в което изрази увереността си за предстоящите избори.

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"Е, знаете, че бях избран от 211 членски федерации от цял свят. Мисля, че важното е, че в организация като ФИФА може да има различни мнения, различни гледни точки. Но ако подхождаме сериозно към демокрацията, към демократичния процес, към вярата, че всеки има еднакъв глас и еднаква тежест по целия свят, че футболът принадлежи на всички, ако подхождаме сериозно към това, тогава трябва да уважаваме и мненията на огромното, огромното мнозинство. Току-що се връщам от Токио, където Азиатската футболна конфедерация ме подкрепи напълно. Бях в Кабо Верде, където всички страни от Африканската футболна конфедерация ме подкрепиха. Говоря с всички федерации по целия свят", разкри Инфантино.

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