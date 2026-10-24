Роналдо стана първият мултимилиардер сред активните спортисти

Петкратният носител на "Златната топка" и голмайстор номер 1 за всички времена във футбола Кристиано Роналдо е първият активен спортист, спечелил 2 милиарда долара, съобщава "Forbes". Изданието изчислява, че футболистът ще заработи 250 милиона долара в саудитския Ал-Наср през сезон 2026/2027, както и още 50 милиона долара от рекламни договори и други бизнес проекти. Според изданието Лионел Меси също е близо до тези цифри.

Кристиано Тоналдо е първият мултимилиардер

41-годишният Кристиано Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион и двукратен първенец в Лигата на нациите. Той държи рекордите за най-много голове в историята на националните отбори, европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство. Роналдо играе за Ал-Наср от декември 2022 г. насам. По време на кариерата си нападателят е носил екипите още на португалския Спортинг Лисабон, английския Манчестър Юнайтед в два периода, испанския Реал Мадрид и италианския Ювентус. Според "Forbes", следващата година се очаква и аржентинският нападател Лионел Меси също да надмине границата от 2 милиарда долара.

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Роналдо е на 24 гола от заветните 1 000

Според официалните статистики, Кристиано Роналдо е изиграл общо 1 336 мача на клубно и национално ниво, в които е вкарал 976 гола и е дал 307 асистенции. Той вкара своя последен гол в последния си мач за Ал Насър и вече е само на 24 попадения от заветните 1 000 гола. Това е голямата цел, която португалецът е поставил пред себе си и е най-големият рекорд, който той евентуално ще подобри.

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