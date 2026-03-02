Добри новини за Наполи: Де Бройне отново на линия след четиримесечна пауза

Звездата на Наполи Кевин де Бройне е на крачка от дългоочакваното си завръщане в игра. Белгийският халф ще поднови тренировки с първия тим още днес (2 март), след като отсъстваше от терените близо четири месеца заради сериозна контузия.

Де Бройне започва да тренира с пълни сили близо четири месеца след контузията си

Бившият плеймейкър на Манчестър Сити започна сезона силно, но записа само осем участия в Серия „А“, преди да получи травма в края на октомври. Контузията настъпи по време на двубоя срещу Интер, спечелен от Наполи с 3:1, когато при изпълнение на дузпа белгиецът разкъса двуглавия бедрен мускул на десния крак. Наложи се хирургическа намеса, която го извади от строя за продължителен период.

В последните месеци Де Бройне се възстановяваше основно в родината си, а преди дни се прибра в Италия, за да ускори финалната фаза от рехабилитацията си. Италианските медии съобщават, че халфът ще тренира на пълни обороти със съотборниците си, точно 128 дни след злополучния момент. Наставникът на неаполитанците Антонио Конте дори обмисля да включи белгиеца в групата за предстоящия мач срещу Торино в петък (6 март).

Почти по същото време към заниманията се очаква да се присъединят и Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса, което допълнително ще разшири опциите в средата на терена за треньорския щаб.

