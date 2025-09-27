Драма в мадридското дерби! Реал Мадрид беше разгромен за първа загуба в Ла лига

В мач от седмия кръг в Ла Лига Атлетико Мадрид посрещна Реал Мадрид. „Дюшекчиите“ започнаха сблъсъка от деветата позиция в класирането, а „белите“ бяха първи с пълен актив от 18 точки след шест изиграни срещи. Хората на Диего Симеоне искаха да продължат подема си и да се изкачат по-високо в таблицата, а възпитаниците на Шаби Алонсо гледаха смело към поредните три точки.

Атлетико поведе, но Реал се съвзе бързо

И мачът започна впечатляващо, както трябва да изглежда едно дерби. Атлетико натискаше още от първите секунди, а на Реал сякаш му беше нужно време да се окопити. И това се изрази в резултата. След като „червено-белите“ владееха продължително топката, в 14-ата минута Джулиано Симеоне центрира и Робин льо Норман се разписа за 1:0. Но на „кралете“ не им отне още много време да влязат в ритъм. 11 минути след гола организираха добра атака и след извеждащо подаване на Арда Гюлер Килиан Мбапе изравни.

"Белия балет" направи обрат, но не води дълго време

Веднага след гола Реал пое инициативата и в 36-ата минута турчинът също се разписа. Винисус Джуниър се понесе по лявото крило, излъга двама и подаде на Гюлер, който с едно докосване изпрати топката в мрежата. Обратът беше факт. В самия край на първото полувреме се стигна до корнер за Атлетико. Няколко играчи в бяло останаха под топката и Клеман Лангле я вкара във вратата на Тибо Куртоа. Но голът беше отменен заради игра с ръка на защитника. Не след дълго обаче „дюшекчиите“ се възползваха от още едно положение. Коке центрира отляво, а Сьорлот се извиси между двама защитници и оплете топката в мрежата. Така се оформи 2:2 за края на полувремето.

Драмата се доразви през второто полувреме

Втората част започна така, както завърши първата – динамичен футбол и положения пред двете врати. И само четири минути след началото ѝ отборите от Мадрид донесоха още драма. Хулиан Алварес центрира, а Нико Гонзалес се засили да играе с топката. Но кракът на Арда Гюлер също се оказа там. И това беше грешката на турчинът. Той ритна Гонзалес в главата и това донесе дузпа за Атлетико. А Гюлер е истински късметлия, че се размина само с жълт картон. Наложи се медицински екип да оказва помощ на аржентинеца и това забави играта. В 51-та минута Хулиан Алварес изпълни дузпата и осъществи нов обрат в мача – 3:2 за Атлетико.

Мачът завърши по вкуса на Симеоне, паднаха общо седем гола

И от този момент нататък играта на „дюшекчиите“ потръгна. Поредица от положения и спасявания на Куртоа в следващите 10 минути доведоха до нарушение малко пред наказателното поле в полза на Атлетико. Алварес се нагърби и с изпълнението на пряк-свободния удар. И вкара. Изключителният гол на аржентинеца удвои аванса за неговия отбор. Но това не беше всичко до края на мача. Реал натискаше, но смените и в двата отбора наклониха везните в пола на Атлетико. Мачът се развиваше точно по вкуса на Чоло Симеоне, а за капак в 93-ата минута Антоан Гризман, който влезе от пейката, попари още веднъж „белия балет“.

Атлетико може да се наслади на победата, а Реал трябва да се съвземе бързо

В края на двубоя имаше и нерви, обичайни за мадридското дерби, но и също толкова важни за драмата в него. И така триумфът на „Метрополитано“ бе за Атлетико Мадрид. Мач, изпълнен с драма, картони и обрати, които изпъстриха вечерта в столицата на Испания. Реал получи звучен шамар, от който трябва да се възстанови много бързо, тъй като за тях няма маловажен мач. Това е и първи резултат различен от победа за отбора на Шаби Алонсо, а хората на Диего Симеоне записват два поредни успеха за пръв път през сезона. Те могат да се насладят на тази категорична победа, която е толкова важна за тях. Не само за класирането, но и за самочувствието на Атлетико.