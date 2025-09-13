Дузпа и скандален червен картон не спряха Реал Мадрид към четвърта поредна победа в Ла Лига

Испанският колос Реал Мадрид успя да измъкне трудна победа над Реал Сосиедад с 2:1 като гост в среща от четвъртия кръг на Ла Лига. "Кралете" трябваше да играят повече от час с човек по-малко на терена след много спорно изгонване на защитника Дийн Хаусен. Все пак възпитаниците на Шаби Алонсо успяха да удържат победата и да вземат четвърта поредна победа от началото на новия сезон.

Реал Мадрид пречупи Реал Сосиедад с човек по-малко

Още във втората минута Арда Гюлер успя да вкара, но попадението бе отменено от ВАР заради засада. Десет минути по-късно Килиан Мбапе се разписа и откри за 1:0. В 32-ата минута дойде и най-спорният момент в мача: Сосиедад опита дълъг пас в предни позиции, а Хаусен задържа съперник, за да прекрати атаката. Въпреки че не бе последен в защита и ситуацията се разви на 40 метра от вратата на Реал, главният съдия показа директен червен картон.

Мбапе и Гюлер се разписаха

Реал отговори по най-добрия начин на червения картон - с втори гол, реализиран от Арда Гюлер точно преди почивката. На полувремето Федерико Валверде влезе на мястото Брахим Диас. В 56-ата минута Сосиедад получи и дузпа, а Микел Оярсабал бе точен от бялата точка. До края обаче домакините така и не успяха да пробият защитата на Реал и в крайна сметка победата отиде за гостите, които са безгрешни от началото на новата кампания.

В класирането Реал Мадрид е лидер с пълен актив от 12 точки - с три пункта пред другия безгрешен тим Атлетик Билбао, който домакинства на Алавес по-късно днес. И с пет пред основния конкурент и действащ шампион Барселона, който пък домакинства на Валенсия в неделя. Сосиедад остава без победа през кампанията - с две загуби и две равенства, заемайки 17-о място с едва 2 точки.

If you still don't believe Barca has bought the referees, watch this. Huijsen wasn't the last man wth is this joke!



pic.twitter.com/x2oRmfTdJp — Preeti (@MadridPreeti) September 13, 2025