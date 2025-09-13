Войната в Украйна:

Дузпа и скандален червен картон не спряха Реал Мадрид към четвърта поредна победа в Ла Лига

13 септември 2025, 19:14 часа 456 прочитания 0 коментара
Дузпа и скандален червен картон не спряха Реал Мадрид към четвърта поредна победа в Ла Лига

Испанският колос Реал Мадрид успя да измъкне трудна победа над Реал Сосиедад с 2:1 като гост в среща от четвъртия кръг на Ла Лига. "Кралете" трябваше да играят повече от час с човек по-малко на терена след много спорно изгонване на защитника Дийн Хаусен. Все пак възпитаниците на Шаби Алонсо успяха да удържат победата и да вземат четвърта поредна победа от началото на новия сезон.

Реал Мадрид пречупи Реал Сосиедад с човек по-малко

Още във втората минута Арда Гюлер успя да вкара, но попадението бе отменено от ВАР заради засада. Десет минути по-късно Килиан Мбапе се разписа и откри за 1:0. В 32-ата минута дойде и най-спорният момент в мача: Сосиедад опита дълъг пас в предни позиции, а Хаусен задържа съперник, за да прекрати атаката. Въпреки че не бе последен в защита и ситуацията се разви на 40 метра от вратата на Реал, главният съдия показа директен червен картон.

Реал Мадрид

Мбапе и Гюлер се разписаха

Реал отговори по най-добрия начин на червения картон - с втори гол, реализиран от Арда Гюлер точно преди почивката. На полувремето Федерико Валверде влезе на мястото Брахим Диас. В 56-ата минута Сосиедад получи и дузпа, а Микел Оярсабал бе точен от бялата точка. До края обаче домакините така и не успяха да пробият защитата на Реал и в крайна сметка победата отиде за гостите, които са безгрешни от началото на новата кампания.

В класирането Реал Мадрид е лидер с пълен актив от 12 точки - с три пункта пред другия безгрешен тим Атлетик Билбао, който домакинства на Алавес по-късно днес. И с пет пред основния конкурент и действащ шампион Барселона, който пък домакинства на Валенсия в неделя. Сосиедад остава без победа през кампанията - с две загуби и две равенства, заемайки 17-о място с едва 2 точки.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Реал Сосиедад Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес