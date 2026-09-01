ЦИК: Ще има видеонаблюдение във всяка една секция

Ще има видеонаблюдение във всяка една секция, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова в ефира на Нова телевизия. До 15 октомври трябва да сме готови с цялостния ремонт на всичките машини за гласуване, които са около 12 800. След това те ще бъдат сертифицирани, съобщи Цветкова.

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По думите ѝ секциите с машинен вот са над 9400. ЦИК предвижда информационна кампания за машинния вот, като целта е хората да видят, че гласуването с машина не е сложно, заяви още тя. Имаме около 200 демонстрационни машини, на които ще се инсталира демоверсия на софтуера, каза Цветкова. По думите ѝ предстои да стане ясно къде ще бъдат разположени устройства.

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Говорителят на ЦИК каза, че в 17 области са избрани съставите на районните избирателни комисии (РИК), а в 14 – не. Ако до петък няма постигнато съгласие за съставите, такива ще бъдат назначени служебно, обясни Цветкова. До 19 септември ще се провеждат консултациите с парламентарно представените партии при кметовете относно секционните избирателни комисии.

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