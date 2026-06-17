Един от най-грамотните отбори на Мондиал 2026 се върна победоносно след 28 години отсъствие

Отборът на Австрия успя да победи Йордания с 3:1 в Санта Клара (Калифорния) в първия си двубой на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка, като дели първото място в група J с действащия шампион Аржентина, който по-рано надделя над Алжир с хеттрик на Лионел Меси. Австрийците поведоха през първото полувреме чрез Роман Шмид, докато Йордания изравни през втората част с попадение на Али Олуан. Впоследствие Язан Ал Араб си отбеляза автогол, а Марко Арнаутович реализира третото попадение за Австрия в добавеното време, помагайки за успешното завръщане на страната на световни финали след 28 години отсъствие.

Австрия победи Йордания на старта на Мондиал 2026

Йорданските национали можеха първи да вземат аванс още във втората минута на срещата след грешка в защитата на Австрия, но Ехсан Хадад стреля вдясно от вратата, а в 17-ата минута вратарят Александър Шлагер внимаваше след удар на Оуда Ал-Фахури. В 21-ата минута Романо Шмид овладя топката след чудесно подаване и я прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1:0 в полза на Австрия.

Йорданците пропуснаха шанс да изравнят само минута по-късно, когато Али Олуан с глава засече центриране в предни позиции, но удари греда. След съприкосновение с йордански защитник Конрад Лаймер падна в наказателното поле в 32-ата минута, като не последва сигнал за дузпа, а две по-късно Шлагер пак трябваше да се намеси след изстрел на Олуан.

Още: Чудото на Мондиал 2026 се разраства: Една резерва на Испания е по-скъпа от цяло Кабо Верде

Йордания стигна до изравнително попадение в 50-ата минута, след като усилията на Али Олуан се увенчаха и той реализира за 1:1. Впоследствие австрийците се активизираха в търсене на втори гол, като в 63-ата влезлият като резерва Карни Чуквуемека пробва удар, който бе блокиран навреме, а четири минути по-късно Марко Аранутович прати топката във вратата на противника, но попадението не бе зачетено след преразглеждане със системата за видеоарбитраж-ВАР заради игра с ръка.

Още: Меси, Меси, Меси: Аржентина все още е на първо място Лео

Австрия ликува в 76-ата минута, когато йорданският национал Язан Ал Алаб неволно насочи топката във вратата на своя тим в опит да я изчисти, правейки резултата 2:1. Арнаутович пак застраши съперника във втората минута на добавеното време, но Язид Абу Лайла се отличи със страхотно спасяване, а малко по-късно при съмнения за дузпа реферът се консултира със системата ВАР и отсъди дузпа за Австрия. Така в 12-ата минута на добавеното време Марко Арнаутович оформи крайното 3:1 в полза на австрийския състав.

Отборът на Австрия е считан за един от най-грамотните отбори на Мондиала - със селекционер Ралф Рангник, а много специалисти определят австрийците за потенциална приятна изненада в Северна Америка.

Още: Норвегия се завърна на Световното първенство и хищнически разкъса Ирак