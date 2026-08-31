Радар за икономика: Най-важните новини на 31 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 31 август 2026 г.

Съкращенията в държавата преди Бюджет 2027: Ятото на Гълъб Донев оредява, но не само

Правителството на Румен Радев, изглежда, е започнало процеса по съкращения на щатните бройки в държавната администрация, става ясно от проектите за устройствени правилници на няколко министерства и агенции. Част от тях са приети, а други в момента са подложени на обществено обсъждане. Трябва да направим уговорката, че съкращаването на щатни бройки не означава автоматично съкращаване на конкретни хора, тъй като може да става въпрос за незаети бройки.

Още: Съкращенията в държавата преди Бюджет 2027: Ятото на Гълъб Донев оредява, но не само

ТЕЦ "Бобов дол" е спрян от 2 седмици: Има яснота кога ще заработи отново

Заради поредната авария ТЕЦ "Бобов дол" не работи от 15 дни, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев. Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Работи се по отстраняване на авария и един от блоковете е в цялостен ремонт, заяви изпълнителният директор, за кого се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.

Още: ТЕЦ "Бобов дол" е спрян от 2 седмици: Има яснота кога ще заработи отново

Цените на петрола скочиха след ударите на САЩ по иранския остров Ларак

Цената на петрола се повиши днес, 31 август, на фона на засилените опасения от прекъсвания в доставките, след като в неделя срещу понеделник американските сили нанесоха удари по две ирански ракетни установки на остров Ларак. Фючърсите с доставка през ноември на международния сорт „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст от 1,54% до 89,46 долара за барел в началото на азиатската търговия, а после скочиха дори до 90,26 долара (2,45% ръст) - към момента на публикуване на материала.

Снимка: Getty Images

Още: Цените на петрола скочиха след ударите на САЩ по иранския остров Ларак

Петролът може да е скъп, но Саудитска Арабия ще тегли голям заем заради войната в Иран

Саудитска Арабия е в начален етап на преговори за набиране на поне 8 милиарда долара чрез нов заем, като засилва усилията си за диверсификация на източниците на финансиране. Причината - икономическите последици от войната на САЩ и Израел срещу Иран, която засегна целия Персийски залив и Близкия изток. Националният център за управление на дълга на кралството е започнал да проучва нагласите на банките относно потенциална сделка, казват запознати с въпроса източници на Bloomberg.

Още: Петролът може да е скъп, но Саудитска Арабия ще тегли голям заем заради войната в Иран

Еврото рязко слезе под психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото се качи за кратък период от време над 1,17 спрямо щатския долар в края на август, но оттогава насам бележи спад - първоначално постепенен, а след това и рязък. На 28 август единната европейска валута падна под психологическата граница от 1,16, след като ден по-рано се търгуваше на 1,165 долара. Така в петък пазарите затвориха при курс от 1,1588. Днес, 31 август, те отварят при 1,1587.

Още: Еврото рязко слезе под психологическа граница спрямо долара