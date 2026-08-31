Най-важните новини за деня: 31 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 август 2026 г.

АСЕН ВАСИЛЕВ ЕКСКЛУЗИВНО: ИДВА ТЕЖКА ЗИМА (ВИДЕО)

Управляващите една фактура не са произвели. В това да кажат колко е зле в България се престараха и си направиха мечешка услуга. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в първото му интервю за “Студио Actualno” за новия политически сезон, коментирайки управлението на “Прогресивна България” (ПБ).

СЪКРАЩЕНИЯТА В ДЪРЖАВАТА ПРЕДИ БЮДЖЕТ 2027: ЯТОТО НА ГЪЛЪБ ДОНЕВ ОРЕДЯВА, НО НЕ САМО

Правителството на Румен Радев изглежда е започнало процеса по съкращения на щатните бройки в държавната администрация, става ясно от проектите за устройствени правилници на няколко министерства и агенции. Част от тях са приети, а други в момента са подложени на обществено обсъждане. Трябва да направим уговорката, че съкращаването на щатни бройки не означава автоматично съкращаване на конкретни хора, тъй като може да става въпрос за незаети бройки.

КАК РАДЕВ БОРИ ОЛИГАРХИЯТА? ГОВОРИ ДОЦ. ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (ВИДЕО)

Аз съм скептична относно колко ще е добър следващият бюджет на страната. Това е картина, която ние рисуваме в главата си, а не толкова картина на страната. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Татяна Буруджиева, коментирайки управлението на “Прогресивна България”.

МИЛИОНИ, СКЪПИ КЪЩИ И СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДОХОДИ: ШЕФОВЕТЕ НА РЕГУЛАТОРИТЕ ЗАБОГАТЯВАТ

Новите имуществени декларации, публикувани през 2026 г., показват отново впечатляващо финансово състояние на ръководителите на ключови държавни органи. Сред тях има високи годишни доходи, стотици хиляди левове в банкови сметки, инвестиции, множество имоти и дори сделки за стотици хиляди евро.

ЙОТОВА НА ФОКУС И КАКВА ПОЛИТИКА ЩЕ ВОДИ КАТО ПРЕЗИДЕНТ: СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ С АНАЛИЗ

"Прогресивна България" се сблъска с очакванията, които създаде сама. Хората очакват бързи резултати от правителството, като първият тест беше с бюджета за 2026 година. Има две страни - положителната е, че нещата бяха сложени нещата такива, каквито са. Отрицателното е, че се очакваше повече смелост в ограничаването на дефицита в бюджета. Това заяви пред bTV бившият премиер и бивш лидер на БСП Сергей Станишев. Още: Крум Зарков за кандидата за вицепрезидент на Йотова: Доверяваме се на нейния политически опит

"КОГАТО КОМПРОМИСЪТ ЗАПОЧНЕ ДА ПРИКРИВА УПРАВЛЕНСКА НЕМОЩ": ПРОГОВОРИ ЕДИН ОТ НАПУСНАЛИТЕ ГЕРБ

Така и не се научих да бъда удобен политик - да мълча, когато нещо не върви, да приемам бездействието за нормалност и да поставям лоялността над резултатите. Това коментира бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков, който вече не е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Освобождаването му бе гласувано на извънредното национално събрание на партията, заедно с това на Делян Добрев.

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ОТ СТРУМЯНИ: КОЙ ЗАПОВЯДА МОЯ АРЕСТ И КОЙ Е НАРЕДИЛ ДА БЪДА МЪЧЕНА?

"Искам да задам въпрос. Кой е този, който е заповядал моя незаконен арест? Кой е наредил аз да бъда затворена, да бъда мъчена и бутана? Да си признае". Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия Гергана Петрова от Струмяни, която беше задържана преди дни заради липса на документи по време на посещение на премиера Румен Радев, посветено на проблемите на населеното място заради наводнение. Стана ясно, че на Петрова са ѝ написали акт за неносене на документ, въпреки че тя твърди, че е показала личната си карта на снимка, както и че дъщеря ѝ е донесла личната ѝ карта в полицията.

ПРОТЕСТ В ЗАЩИТА НА ИВА МИХАЙЛОВА В СОФИЯ

Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Протестът е насрочен за 12 ч. днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова. В Северна Македония ще присъстват български депутати, от всички политически сили - Още: Йотова пита в Страсбург за съдбата на Ива Михайлова

ЗА РАДЕВ, ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НЯМА ЗАПЛАХА ОТ РУСИЯ: ПРОФ. ТОДОР ТАГАРЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Когато има такива устройства, те са доста мощни и работят в доста широк радиочестотен спектър. Такова устройство обаче не е предназначено да заглуши сигналите на база спътници. Ако приемем тезата, че това устройство е намерено в ресторант, който се посещава от т.нар. ВИП лица и те се смущават, то такова устройство не би следвало да окаже въздействие на гражданската авиация, да речем.

"НЕОБХОДИМО Е ДА УДАРИМ" С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В УКРАЙНА: ПАК РУСКА ЗАПЛАХА, НА КОЯТО НАЙ-ВИДНИЯТ Z-КАНАЛ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес нашата армия се движи напред. Това ме радва. Нанасяме съкрушителни удари по инфраструктурата на врага. Това също е добре. Но, по мое мнение, трябва да удряме по-силно. И не само по мое мнение – трябва да ударим така, че врагът да разбере, че е длъжен да капитулира. Има дискусии дали можем да използваме тактически ядрени оръжия. Не "можем" да използваме – в случай на необходимост сме длъжни да ги използваме. За това говорим". Това заяви Алексей Журавльов, руски депутат и по-важното, зам.-председател на комисията по отбрана на Думата, долната камара на руския парламент.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЕЧЕ Е ВРАГ НОМЕР 1 НА РУСИЯ, НО НЕ Е ДОБРЕ ЗАЩИТЕНА

Според сегашната визия сегашното руско ръководство за това как светът работи, която е по-скоро от 19-ти, а не от 21-ви век, по-малките сили трябва да се подчиняват на великите или да платят цената. Обединеното кралство, страна в съвсем друга категория, що се отнася до негодуванието на Кремъл, току-що беше предупредена, че я чака подобно наказание и не съм сигурен, че това се приема достатъчно сериозно.

ДОМУСЧИЕВ ХВЪРЛЯ СПАСИТЕЛЕН ПОЯС НА ЦСКА?! ВЕЛАСКЕС СЕ ДОБЛИЖАВА ДО ПЕП И КЛОП | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Кирил Домусчиев, Дани Карвахал и Ернесто Валверде: три имена, които се завъртяха в медийното пространство, че ще влязат в ЦСКА. И всичко това на фона на натиска срещу Христо Янев и виковете "Оставка" от страна на феновете на отбора - дори и след петата поредна шампионатна победа срещу Черно море. Тези горещи теми бяха обект на коментари в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.