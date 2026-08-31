Спорт:

Треперете, човеци! Допамин за 31 август

31 август 2026, 22:30 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Треперете, човеци! Допамин за 31 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Да, това съм аз! Огромен, страшен тигър, затворен в тялото на малко коте. Треперете, стопани мои, или по-точно е да се каже - подчинени мои и обслужващ персонал!

Абсолютно неочакван ефект: Допамин за 21 август

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лятно настроение усмивка котка котки настроение Допамин усмивки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес