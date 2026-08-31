Треперете, човеци! Допамин за 31 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Да, това съм аз! Огромен, страшен тигър, затворен в тялото на малко коте. Треперете, стопани мои, или по-точно е да се каже - подчинени мои и обслужващ персонал!
Абсолютно неочакван ефект: Допамин за 21 август
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