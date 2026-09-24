Три партии преговарят за правителство в Румъния

Националната либерална партия (НЛП), Съюзът за спасение на Румъния (ССР) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) са изготвили първи вариант на бъдещия кабинет, ръководен от определения за премиер Зигфрид Мурешан, съобщи “Диджи 24“, цитирана от БГНЕС. Лидерите на трите формации все още не са стигнали до окончателно решение, а преговорите са съсредоточени основно върху министерствата, които до пролетта бяха под контрола на Социалдемократическата партия (СДП). По информация на “Диджи24“ партиите спорят за ресори като енергетиката, здравеопазването, правосъдието и транспорта.

Кой колко министерства иска

НЛП ще получи седем министерства, ССР - шест, а ДСУР - три. По време на разговорите на 23 септември в двореца “Виктория“ лидерите са решили всяка партия да запази министерствата, които в момента контролира, най-вероятно със същите министри. Още: Пазарлъци за министър-председател в Румъния

Снимка Румен Скрински

Разпределението предстои да бъде уточнено за ресорите, които досега са били под контрола на СДП. Именно там преговорите са блокирали, тъй като партиите искат министерствата, смятани за по-важни. НЛП иска Министерството на енергетиката, Министерството на здравеопазването или Министерството на правосъдието. За правосъдното министерство настоява и ССР, която иска също Министерството на транспорта. ДСУР иска да запази три министерства, но настоява те да бъдат по-значими. Представителите на съюза биха искали да заменят Министерството на културата с Министерството на земеделието, както и да получат Министерството на здравеопазването или Министерството на транспорта. Още: Рокади в румънското правителство

Трима вицепремиери, вместо пет

По отношение на структурата на бъдещото правителство Илие Боложан, Доминик Фриц и Келемен Хунор са се договорили да има трима вицепремиери вместо сегашните пет. Всички вицепремиери ще бъдат измежду министрите, така че няма да бъдат създавани допълнителни позиции за хора извън правителството. Всяко министерство ще разполага и с максимум трима държавни секретари. Още: Румънският президент отново издигна кандидатурата на бившия премиер