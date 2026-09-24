Шишков към строителите: Край на зависимостта, ще има нови правила

Управлението означава партньорство с бизнеса. От тук нататък можете да бъдете спокойни, заповядайте, искаме да го направим заедно. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков се обърна към строителния бранш по време на единадесетата кръгла маса на Камарата на строителите в България (КСБ). Регионалният министър беше категоричен, че основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта и ясни правила.

ОЩЕ: Как ще се построят магистралите у нас: Регионалният министър каза кога ще е готова АМ "Хемус" и ще има ли концесии

"Когато държавата е възложител, търговете, конкурсите и проектите трябва да са напълно прозрачни", заяви той. Според него законите в сферата на проектирането и строителството трябва да бъдат написани така прецизно, че никой администратор да не може да си позволи субективно тълкуване.

Дигитализация на строителството

По време на форума Шишков обяви конкретни законодателни промени, върху които ведомството му работи активно. На първо място се подготвят изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Освен текстовете за удостоверенията за търпимост, пакетът включва:

Облекчаване на процедурите в пътното строителство при непредвидени обстоятелства на обекта;

Пълна дигитализация на процесите по проектиране и архивиране;

Актуализиране на кадастъра и попълване на липсващите данни за цялата подземна инфраструктура.

Големите проекти: Магистрали и публично-частно партньорство

Министерството насочва фокуса си към изграждането на ключови инфраструктурни артерии по направлението север – юг. Приоритетно ще се работи по магистралите „Русе – Маказа“ и „Черно море“, както и по тунела под Петрохан.

ОЩЕ: "Първостепенна задача на правителството": Вече има дата кога ще е готов Околовръстният път на Пловдив

За тези мащабни обекти държавата планира да сключи дългосрочни договори със строителните фирми с хоризонт на финансиране и изпълнение от пет години, като след завършването им ще се пристъпи към реализация чрез публично-частно партньорство.

„Не сме забравили тунела под Шипка и магистрала „Рила“, увери строителният бранш министърът, но отбеляза, че първо трябва да бъдат изчистени натрупаните с години административни и технически проблеми.

Енергийното обновяване и общата цел

По темата за санирането на жилищните сгради арх. Шишков подчерта, че държавната политика ще продължи и ще се финансира от бюджета, но без кампанийност – само при реална осигуреност на средствата.

В заключение регионалният министър призова за обединение между държавата, общините и бранша: „Трябва да има облекчено законодателство и обща работа. Всички сме на една страна, ние сме едно общество и е необходимо да работим заедно.“