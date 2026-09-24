АПИ опроверга властта: Няма европейско изискване за тол такси за леките коли от 2030 г.

България няма никакво европейско задължение да въвежда километрово таксуване за леките автомобили и превозните средства до 3,5 тона след 2030 го. Това потвърждава официален отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до Института за пътна безопасност (ИПБ), разпространен до медиите. Документът хвърля светлина върху спорни твърдения, направени по време на брифинг в Пловдив от премиера Румен Радев и министър Иван Шишков. Тогава пред обществото беше представена информация, създаваща впечатлението, че Брюксел задължително изисква преминаване от винетки към тол система на база изминато разстояние за леките коли след 25 март 2030 г.

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В официалното писмо на пътната агенция обаче черно на бяло е записано - "За превозните средства до 3,5 т действащата европейска нормативна рамка към настоящия момент не определя датата 25 март 2030 г. като срок за задължително преминаване от таксуване на база време към таксуване според изминатото разстояние".

От ИПБ уточняват къде се крие разминаването. Действително, европейска директива предвижда промяна от 25 март 2030 г., но тя засяга единствено тежките превозни средства над 3,5 тона и тяхното таксуване по основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). По отношение на леките коли евродирективата предвижда единствено изготвяне на оценка от Европейската комисия до 25 март 2027 г., след която евентуално могат да бъдат мислени бъдещи промени.

Самата АПИ признава в писмото си, че към момента става въпрос единствено за обсъждане на различни варианти с хоризонт 2030–2032 г., включително евентуално поетапно въвеждане на тол такси за леките автомобили. От Института за пътна безопасност обаче са категорични: един обсъждан вариант не е равносилен на еврозадължение.

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От организацията настояват Министерският съвет и МРРБ да дадат официални обяснения защо пред гражданите е било презентирано като неизбежна европейска директна заповед нещо, което пътната агенция определя като липсващо в европейското законодателство. Пълният текст на писмото от АПИ е предоставен на медиите като доказателство.