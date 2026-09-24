Стинг подкрепи Макълмор след отпадането му от турнето на Ед Шийрън

Стинг изрази съчувствие към Ед Шийрън след отстраняването на Макълмор от турнето му заради пропалестински изявления и защити правото на артистите да изразяват политическа позиция. "Има много ясна разлика между речта на омразата, която всички ненавиждаме, и легитимната политическа критика", заяви Стинг пред "Sky News". "Последната е едно от правата ни в демокрацията. В една функционираща демокрация трябва да можеш да приемаш политическа критика в публичното пространство. Това е част от правилата", добави той. Попитан дали съчувства на Шийрън, Стинг отговори: "Мисля, че той е изправен пред трудна дилема."

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Бившият фронтмен на The Police беше попитан и дали собственици на стадиони са му нареждали да се въздържа от политически позиции. "Никой никога не ми казва какво да правя. Правя каквото искам", заяви той.

Ед Шийрън слуша и се учи

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Шийрън призна пред публиката във Филаделфия, че е допуснал "грешки" при справянето със ситуацията. Той увери, че разговаря с "хора от целия спектър", за да разбере как може да помогне на жертвите, като добави: "Слушам и се уча, защото не знам достатъчно."

След отстраняването си Макълмор обяви, че ще дари възнаграждението си от турнето в размер на 1 млн. долара на организации, оказващи помощ на палестинци. Няколко други изпълнители също се оттеглиха от концертите в знак на подкрепа за него и Палестина, припомня БГНЕС. Още: Тежка криза за Ед Шийрън: Още банди и изпълнители се отказаха от турнето му