Сгрешили сте декларацията към НАП? Имате само няколко дни да я коригирате

Българските граждани имат възможност да подават коригиращи данъчни декларации за физическите и юридическите лица, но срокът изтича на 30 септември.

Законът ни дава право еднократно да коригираме данните, които сме посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или в тази по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на юридическите.

При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

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Физическите лица могат да проверят и да коригират декларираните си данни чрез електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“ достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

С цел да напомни за тази възможност и необходимостта от корекции, НАП изпраща имейли на граждани, при които е установено разминаване между обявените от тях данни в годишната данъчна декларация и наличните в приходната агенция. Според информацията в НАП, декларирана от работодатели и/или платци на доходи, през 2025 г. тези лица са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“, приходи от продажби в Интернет и др., но са пропуснали да ги обявят пред Агенцията или са ги декларирали неточно.

Повече информация за попълването и подаването на коригиращи декларации може да се получи от сайта на НАП, в YouTube канала на приходната агенция, както и на телефоните на Информационния център.

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