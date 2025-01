Федерико Киеза с дебютен гол за Ливърпул при разгром във ФА Къп

Лидерът в английската Висша лига Ливърпул разгроми четвъртодивизионния тим на Акрингтън с резултат 4:0 като домакин в среща от третия кръг на ФА Къп. Единственото ново попълнение на мърсисайдци от лятото - Федерико Киеза, отбеляза дебютен гол с червената фланелка, а гол за Ливърпул отбеляза и 18-годишният нападател Джейдън Данс. Другите две попадения добавиха Диого Жота и Трент Александър-Арнолд.

Арне Слот заложи на балансиран състав, съчетаващ както титуляри, така и някои по-дълбоки резерви и юноши. Така например сред титулярите се появи 16-годишният Рио Нгумоха, който се превърна в най-младия титуляр в историята на Ливърпул. Най-силният играч на терена обаче бе Трент Александър-Арнолд, който остана 60 минути в игра и получи най-висока оценка за представянето си.

В 29-ата минута Дарвин Нунес намери Диого Жота, който откри резултата. В края на първото полувреме Александър-Арнолд удвои аванса на "червените". На почивката Слот извърши смяна, включвайки в игра Федерико Киеза, който след трансфера си през лятото почти не се е появявал на терена за първия отбор на мърсисайдци. В 76-ата минута Джейдън Данс вкара трети гол за Ливърпул - само четири минути след появата си на терена.

Звездният миг на Киеза дойде в 90-ата минута, когато с удар по тревата от дистанция успя да се разпише за пръв път с екипа на Ливърпул, и то на "Анфийлд". С победата тимът от Мърсисайд се класира за четвъртия кръг на ФА Къп. И макар Киеза да отбеляза гол за "червените", се смята, че италианецът скоропостижно ще напусне Ливърпул заради трудностите в адаптацията към футбола на Острова.

76% - Of players to have scored 5+ goals for Liverpool in all competitions in the Premier League era (since 1992-93), Trent Alexander-Arnold has scored the highest share from outside the box (76% - 16/21). Territory. #LIVACC pic.twitter.com/t2KYj8Fje7