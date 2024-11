Феномена Роналдо е готов да застане начело на бразилската футболна федерация

Легендата на световния футбол Роналдо Назарио изрази готовност да поеме Бразилската футболна федерация CBF. Двукратният носител на "Златната топка" не скри, че чака подходящия момент да кандидатства за позицията. Той коментира и възможността Пеп Гуардиола да поеме "селесао".

“От години говоря за идеята ми да бъда президент на CBF, като това не се е променило. Изключително съм подготвен и изчаквам подходящия момент. Бразилският футбол се нуждае от големи промени. Но това не означава абсолютно нищо. В момента не съм кандидат и скоро няма да има избори. Просто волята ми не се е променила”, заяви Феномена.

