Бюджет 2026 ще надуе инфлацията: Член на Фискалния съвет предвижда икономическа криза до 2 години

Бюджет 2026 ще породи инфлация. Онова, което правим като изследвания от Фискалния съвет е, че някъде към 2028 г. ще завършат краткосрочните и средносрочните цикли в икономиката, която по естествен път ще тръгне надолу. Ако не се направят усилия за увеличаване потенциала на БВП, растежът след 2028 г. може да мине през една криза и да падне значително. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. Още: Нови завои в бюджета: Председателят на КНСБ вярва, че ще бъдат направени

Критиките на Фискалния съвет

Снимка: БГНЕС

Още: Пет месеца от 2026 година минаха: Данни докъде сме с дефицита и резерва

По думите му капиталовите разходи в бюджета имат много ниска ефективност.

Според него парите от Плана за възстановяване и устойчивост няма да повишат икономиката, а могат да доведат до повече ръст на цените и по-висока инфлация.

"Ние не виждаме какво стои зад тази огрома сума от ПВУ затова какво е предвидило да прави правителството с тях. Това, което се вижда по капиталовите инвестиции има много неща, които незнайно защо са включени", коментира Дацов.

Той посочи, че правителството трябва да има ясна стратегия как ще изпълни бюджета. Бюджетът е дългосрочна игра и не се случва само в рамките на една година, по думите на Любомир Дацов. Той разкритикува управляващите, които винаги се оправдават с предишните властимащи.

"Аз не харесвам никой, който започва да се оправдава с това нещо, което означава, че е неподготвен и се упражнява на наш гръб. Няма нищо сложено от бюджета на масата, което да изненадва някого", каза още Дацов.

Според него правителството е трябвало да направи работни група за преглед на пибличните разходи - инструмент, с който модерните държави оценяват състоянието на всеки един сектор и какво трябва да бъде модернизирано.

Още: Бюджет 2026 е наследство и колко да се намали дефицитът: Бивш вицепремиер зове Радев да хвърли мост напред за следващите 4 години