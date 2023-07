Филип Кръстев ще играе в американската МЛС, става съотборник на Киелини (ВИДЕО)

Филип Кръстев е собственост на белгийския Ломел, но до момента няма нито един мач за тима. Причината е, че до момента 21-годишният полузащитник бе отдаван под наем на Троа, Камбуур и Левски. Сега той ще бъде преотстъпен и в американския Лос Анджелис ФК. Ломел ще получи сериозна сума за наема на родния футболист, а в договора между двата клуба има и клауза за откупуването му.

Lommel SK sent Bulgarian midfielder Filip Krastev (21) on a one season-long loan to Los Angeles FC. It’s his fifth loan in 3 years at City Football Group. https://t.co/rxgsB8CNK5