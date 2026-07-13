Фискалният съвет поиска по-висока възраст за пенсиониране в МВР, служители на министерството изригнаха

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система". С такава публикация Фискалният съвет предизвика същинска буря във Facebook, където се натрупаха над 540 коментара за 22 часа. Темата не е от вчера или онзи ден, а е често застъпвана теза на бившия финансов министър и председателя на съвета Симеон Дянков.

През юни например той представи пред БНТ няколко идеи за бързи мерки. Основната е да се промени законодателството в България така, че да няма 20 заплати обезщетение накуп за работещи пенсионери. Мярката е специално насочена към силовите ведомства, начело с МВР и Министерството на отбраната. Става въпрос за държавна администрация - около 60 000 са в силовите ведомства, 50 000 са в министерската администрация.

И още - държавните служители да си плащат осигуровките, най-вече силовите министерства. Това пести 620 млн. евро и финансовото министерство вече го казва, посочи Дянков: Дянков с идея как да се махнат всички пенсионери от МВР и армията.

Преди парламентарните избори през април той предлагаше бързо да се пенсионират всички, навършили години за пенсия, а работните им места да се закрият.

НОИ: Пенсионерите в МВР са над 7000. Министърът с друго число

Цели 7057 души в МВР вземат и пенсия, и заплата, става ясно от официална справка-отговор на НОИ, публикувана по-рано през юли. Предоставените данни са към юни тази година. От тези 7057 служители 5175 са полицаи, пожарникари и дознатели. 595 души са в същото положение в категорията държавни служители от администрацията в МВР по Закона за държавния служител. 1287 души пък са с пенсии и заплати от хората в МВР, които работят по Кодекса на труда, т.е. на трудов договор.

Числото е далеч по-голямо от всички досега известни данни от различни ръководства на вътрешното министерство. При действащ състав от общо около 51 000 служители на МВР, бройката на работещите пенсионери надхвърля 14%, стана ясно от справката, цитирана тогава от в. "Сега": И заплата, и пенсия: Ето колко хора в МВР са така - официални данни.

Към 30 април 2026 г. общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст, обяви през юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на депутатски въпрос, зададен му от народния представител от „Демократична България“ Мартин Димитров. Той е поискал да се оповести точният брой на лицата, влезли в пенсионна възраст, които са наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор или друг вид правоотношение във ведомството и в търговските дружества, на които министърът е принципал.

Според предоставената информация 243 служители на МВР са достигнали пенсионна възраст преди повече от 5 години. Най-много са хората, получили право да се пенсионират в последната една година – общо 288.

Демерджиев не обяви планове за по-сериозна чистка сред работещите пенсионери във ведомството.

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Снимка: БГНЕС

От тази година военнослужещите, държавните служители по Закона за МВР и други категории от сектор "Сигурност" придобиват право на пенсия на възраст 54 години и 6 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.

За всички останали възрастта е 62 години и 6 месеца и осигурителен стаж 36 години и 10 месеца (за жените), както и 64 години и 9 месеца и осигурителен стаж 39 години и 10 месеца за мъжете - според Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

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Реакциите срещу Фискалния съвет

На въпрос с колко трябва да се вдигне възрастта за пенсиониране, от Фискалния съвет предлагат в коментар под публикацията си следното: за всички, които не са на първа линия - като на всички други, т.е. 64 години и 9 месеца за мъжете и 62 г.одини и 6 месеца за жените.

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"Ако си полицай на терен, следовател, примерно има смисъл да се пенсионираш на 50 г., но същото не трябва да важи за чиновниците, които имат съвсем друг тип работно време и отговорности!", пише потребител, подкрепящ част от мярката.

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Друг не е съгласен: "Аз предлагам този тумор наречен "Фискален съвет" да работи в "полза роду" без заплащане. Понеже там има само изявени и доказани специалисти, които могат да изкарват парите си с тези умения в частния бизнес, а тук могат да дават съветите си за бъдещето на държавата".

Има и коментари на хора, възмущаващи се как финансистите си представят 70-годишни полицаи да преследват млади престъпници. "Твърдите, че сегашните 11,000 пенсионери в МВР го правят добре това гонене?", отговаря Фискалният съвет.

Според в. "Сега", които първи обърнаха по-сериозно внимание на темата, изглежда, че много от коментарите идват от възмутени служители на МВР, които изобщо не са съгласни с предложението на съвета.

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