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Демографската криза в Гърция: Как раждат гъркините и защо съпругът вече не е задължителен?

13 юли 2026, 16:55 часа 432 прочитания 0 коментара
Снимка: Unsplash
Демографската криза в Гърция: Как раждат гъркините и защо съпругът вече не е задължителен?

Ражданията в Гърция са намалели рязко през последните две десетилетия, тъй като по-малко жени имат деца, а родителството все по-често се отлага, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на демографски изследвания, подчертаващи влошаващия се спад на населението на страната. Броят на ражданията е спаднал от средногодишната стойност от 117 600 през 2008-2009 г. до приблизително 65 000 през 2025-2026 г. - спад от около 44% - според анализ на Института за демографски изследвания.

Гъркините раждат все по-късно

В същото време средната възраст, на която жените раждат, продължава да се покачва, като се е увеличила от 30,2 години през 2008 г. до приблизително 32,3 години през 2026 г.

Възрастовият профил на майките също се е променил значително. През 2008-2009 г. 43% от ражданията са били при жени под 30 години; тази цифра е спаднала до около 30%. За разлика от това, ражданията сред жени на 40 и повече години почти са се утроили, като са се увеличили от 4,5% до приблизително 11,2%. ОЩЕ: Дали е заради розовия пясък: Скок на раждаемостта на гръцки остров

Спадът в раждаемостта до голяма степен е свързан с дългосрочен спад в плодовитостта сред жените, родени след 1960 г., каза Байрън Коцаманис, директор на изследванията в института. Жените, родени в края на 50-те години на миналия век, са имали средно около две деца, докато се очаква родените около 1985 г. да имат по-малко от 1,5 деца.

Неотдавнашният спад в раждаемостта се ускорява и от свиващия се брой жени в репродуктивна възраст. Броят на жените на възраст между 25 и 44 години е намалял с около 480 000, или 28%, между 2008-2009 г. и 2025-26 г., тъй като по-малките поколения, родени след 1980 г., са достигнали детеродна възраст, а миграцията допълнително е намалила броя на жените в тази възрастова група. 

Как раждат гъркините и защо съпругът не е задължителен?

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Гърция също претърпя значителни промени в моделите на раждаемост. Коефициентът на плодовитост е спаднал от около 1500 деца на 1000 жени през 2008-2009 г. до приблизително 1240 деца на 1000 жени през 2025-2026 г. Ражданията извън брака са се увеличили повече от два пъти, а асистираната репродукция става все по-често срещана, като се смята, че 10% от децата сега се раждат чрез лечение на безплодие.

Цезаровото сечение представлява около 63% от ражданията, докато приблизително едно на всеки седем раждания през този период е било на майки, родени в чужбина. ОЩЕ: Нови данни: Нормалните раждания намаляват, повечето българки раждат със секцио

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Раждаемост Гърция Секцио демографска криза
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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