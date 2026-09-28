Футболният свят стана свидетел на феномен, невиждан от 2008 година насам

Суперзвездата Кристиано Роналдо се оказа в центъра на една изключително необичайна сцена по време на победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Лигата на нациите. Капитанът на "мореплавателите" започна мача на резервната скамейка и, въпреки че беше готов за игра и се загряваше, в крайна сметка изгледа целия мач от пейката. Да видим Кристиано Роналдо извън титулярния състав на Португалия вече е необичайно. Да го видим да остава на резервната скамейка през всичките 90 минути, въпреки че беше готов за игра, е още по-необичайно.

Роналдо се оказа ненужен на Португалия след 18 години

Всъщност трябваше да минат повече от 18 години, по-точно 6678 дни, преди подобна ситуация да се повтори в официален мач за португалския национален отбор. Последният път беше на 15 юни 2008 година, по време на груповата фаза на Евро 2008. Португалия вече си беше осигурила място в 1/4-финалите и Луис Фелипе Сколари реши да направи няколко промени за мача срещу Швейцария. Кристиано Роналдо започна този мач на резервната скамейка и така и не влезе в игра.

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Жезуш обясни решението си да не пусне Роналдо в игра

След мача португалският селекционер Жорже Жезуш обясни, че първоначално е планирал да пусне Кристиано Роналдо през последния половин час, но развоят на мача е променил тази идея. Една от основните причини беше представянето на Гонсало Рамош. Нападателят се възползва от фатална грешка на Орян Ниланд, за да отбележи второто попадение за "мореплавателите", а по-късно отново намери мрежата, макар че този гол беше отменен заради засада. Жезуш също така ясно посочи, че решението няма нищо общо с някакъв физически проблем, засягащ Кристиано Роналдо.

Тъй като Норвегия търсеше изравнителен гол в заключителните минути, Португалия трябваше да остане организирана и да защити преднината си, която в крайна сметка се оказа решаваща. По тази причина Жорже Жезуш реши, че се нуждае от друг тип играч, вместо да пусне капитана си в игра. Треньорът настоя, че оставянето му на пейката е било просто решение, основано на изискванията на мача, а не знак, че Кристиано е загубил завинаги мястото си в националния отбор. Следващата възможност за Роналдо може да дойде много скоро. Португалия ще продължи участието си в Лигата на нациите срещу Дания в четвъртък, 1 октомври, а самият Жорже Жезуш отвори вратата за завръщането на капитана си в стартовия състав.

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