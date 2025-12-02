Много нерви и драма в края: Дербито между Фенербахче и Галатасарай направи битката на върха още по-ожесточена (ВИДЕО)

Голямото дерби на турския футбол между истанбулските грандове Фенербахче и Галатасарай от 14-ия кръг на местната Суперлига завърши 1:1. Звездата на "Джим Бом" Лирой Сане откри резултата в 27-ата минута след хубава индивидуална акция. В петата минута от добавеното време Джон Дуран възстанови паритета, засичайки с глава центриране на Левент Мерджан. Така "лъвовете" остават на върха с точка пред "фенерите". Трабзон диша във врата на грандовете с една точка зад Фенербахче.

Срещата премина доста напрегнато. При отпразнуването на попадението на Сане пострада неговият съотборник Казъмджан, който беше ударен от предмет, хвърлен от трибуните. Малко по-късно гол на Едсон Алварез бе отменен от съдиите в стаята за видеоповторения (система ВАР), след като видяха игра с ръка. Реферът Ясин Кол показа осем жълти картона – три за играчи на Фенербахче, четири за футболисти на Галатасарай, както и за техния старши треньор Окан Бурук.

Victor Osimhen ve İrfan Can Eğribayat arasında yaşanan gerginlik:pic.twitter.com/EUpWf0l0Nh — BPT (@bpthaber) December 1, 2025

В минутите преди мача между играчите и техническите щабове на двата отбора възникна напрежение, начало на което дадоха Виктор Осимен и Ирфан Джан Егрибаят от Галатасарай. Почти веднага се присъединиха и други играчи и треньорски щаб. Ситуацията беше успокоена след намесата на силите за сигурност, които навлязоха на терена.

Напрежението между феновете се разпали преди дербито в квартал Бартин. Палене на факла в банка предизвика паника и накара полицията да предприеме действия. Феновете на Фенербахче се събраха в района на Юкари Чарши Хавузбаши, докато феновете на Галатасарай се събраха на площад Джумхуриет. След това двете групи започнаха да вървят към кафенетата, където щяха да гледат мача. Полицията взе мерки за сигурност, за да не позволи на феновете да се приближат твърде много.

