Германия няма големи звезди: Нагелсман има основна заслуга за победата

"Доста голяма заслуга има Нагелсман за тази победа". Това заяви Николай Илиев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение", посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той смята, че смените и вътрешните ротации, които селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман направи са от голямо значение за победата на "маншафта" над Кот д'Ивоар. Джем Юмеров се включи с мнение, че в Германия повече се разчита на колективната игра, отколкото на големите имена.

"Доста голяма заслуга има Нагелсман"

"Германците си показаха, че когато имаш ъакива големи футболисти, те ти печелят тея мачове. Ундав си е с причина втори голмайстор на Бундеслигата и ако го нямаше Хари Кейн, който вкара 60 гола в 70 мача или нешо такова, щеше да си е безспорният най-добър нападател там. На мен ми направи и друго впечатление - Кеси, който вкара гола за Кот д'Ивоар излезе по едно време, след което също се поотпусна и халфовата линия, която беше може би най-силното звено в този мач на "слоновете", започна Николай.

"Сега гледам, Дениз Ундав е влязъл на мястото на Джамал Мусиала. Така че е имало и вътрешни ротации в състава на германците, което допълнително е раздвижило играта и обърка, според мен, Кот д'Ивоар. Така че може да се каже, че доста голяма заслуга има Нагелсман за тая победа", завърши Илиев.

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"Едва ли Дениз Ундав може да бъде сравняван с Хари Кейн"

Ето какво добави Джем Юмеров: "Аз не съм съгласен, че Германия има някакви огромни звезди. Да, Дениз Ундав, ок. Ама за средностатистическия футболен фен едва ли Дениз Ундав може да бъде сравняван с Хари Кейн като име. Но в бундестима се наблюдава по-скоро колектив, според мен. Да, на Ундав със сиугурност му беше ден. Той и в миналата среща отбеляза попадение, във форма е. Но по-скоро Германия има сериозен колектив. И момчета, които тепърва ще вдигат цената си". Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

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