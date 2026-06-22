Звезда на Мондиал 2026 каза суровата истина за това, което се случва на световни първенства

Звездата на Барселона Френки де Йонг каза суровата истина за това, което се случва на повечето световни първенства. Халфът пренебрегна някои леки физически проблеми и изигра един час при впечатляващата победа на Нидерландия във втория кръг от груповата фаза на Мондиал 2026. "Лалетата" постигнаха категоричен успях с 5:1 над Швеция и почти със сигурност си гарантираха място в елиминациите.

Де Йонг отговори на критиците с остри думи

Въпреки разгромния резултат и доброто представяне на отбора, след мача в Нидерландия се появиха някои сериозни критики по адрес на Де Йонг. Халфът на Барселона бе упрекнат, че не допринася достатъчно в атака за своя тим. Футболистът не се поколеба да отговори по критиците си, заявявайки: "Имам чувството, че много хора, които гледат Световното, не разбират нищо от футбол. Те гледат мача, но нищо не виждат, така да се каже. Това не е лошо, защото позволява на всеки да говори за него, но това е истината."

ОЩЕ: Президентът на ФИФА взриви Мондиал 2026 с пореден скандал

"Мисля, че като цяло в Нидерландия бихме могли да ценим играчите малко повече. Разбира се, можеш да критикуваш, ако смяташ, че някой не играе добре. Няма проблем с това и ние нямаме нищо против. Но често нещата се преувеличават толкова много, че веднага те определят като лош играч. Чувам хора да казват, че не подавам прострелни пасове напред, но това не е вярно. Просто не обръщат внимание на играта. Зависи от мача, но и от момента. Можеш да подадеш такава добра топка, но тя да отиде директно при вратаря. Мисля, че на някои хора им е трудно да разберат това. Може би някой път трябва да седна да поговоря с тях", каза още нидерландският халф пред SBS6.

Де Йонг и Нидерландия сега ще изиграят последния си мач от груповата фаза срещу Тунис в четвъртък. Преди това те постигнаха вече споменатия успех с 5:1 на Швеция, а на старта завършиха 2:2 с Япония. За представянето на "лалетата" стана въпрос и в последния епизод на предаването "Точно попадение".