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Наличие на бактерии и пластмаса: Изтеглят партиди опасен дубайски шоколад

29 септември 2026, 11:45 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Наличие на бактерии и пластмаса: Изтеглят партиди опасен дубайски шоколад

Засечени са опасни партиди шоколадови изделия тип "дубайски шоколад", при които е установено наличието на бактерии, а в някои случаи - и на пластмасови частици.

Става въпрос за Турция, където търговски вериги и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на опасните за здравето десерти от пазара, съобщиха турски медии.

За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка, съобщава турският ежедневник „Сьозджю“.

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Алергени, салмонела и пластмаса

Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени, и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции.

Също така контролните органи в страната предупреждават и за риск от наличие на чужди частици, уточнявайки, че са засечени единични случаи със съдържание на пластмасови частици в определени десерти, предаде БТА.

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Издаден е код „спешно“ на Агенцията по хранителни стандарти (FSA), която съобщава, че „заради опасна бактерия, заплашваща общественото здраве, е издадена заповед за незабавно изтегляне на продуктите от рафтовете. От потребителите се изисква да не влизат в контакт с никого в продължение на 48 часа.

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Контролните органи обръщат внимание на факта, че бактерията „салмонела“ предизвиква висока температура, силна диария и коремни спазми в човешкото тяло. Отбелязва се още, че лицата, проявяващи тези симптоми, трябва да не ходят на работа, училище или детска градина в продължение на най-малко 2 дни, за да не заразят други хора.

Изданието са позовава на информация от дистрибуторската фирма World of Sweets, която твърди, че в популярната продуктова серия е открита бактерията „салмонела“, която причинява хранителни отравяния и сериозни стомашни инфекции, поради което е започнало спешното изтегляне на съответните серии от търговските обекти. В официалното съобщение FSA предупреждава гражданите, закупили продукта, категорично да не консумират шоколада.

Решението за изтегляне от пазара обхваща по-специално шоколадовите изделия тип „дубайски“, добили особена популярност напоследък. От рафтовете са били изтеглени продуктите Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe и Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata с продуктов код 318591, продавани в опаковки от 100 грама, както и Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles с продуктов код 319456, продавани в опаковки от 120 грама.

 

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Турция Бактерии опасни храни дубайски шоколад
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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