"Винисиус Жуниор е убит и заменен от двойник": В Бразилия имат обяснение за слабата форма на звездата на Реал

Има един въпрос, който започва да тревожи привържениците на Реал Мадрид: къде е истинският Винисиус Жуниор? Бразилската звезда започна сезона на много ниско ниво, изключително далеч от най-добрата си форма, която феновете на "Бернабеу" познават. Спадът му съвпадна и с радикална физическа промяна през лятото, което даде повод за най-абсурдните теории в социалните мрежи. По време на ваканцията си Винисиус се е подложил на хармонизиране на лицето и корекция на брадичката с хиалуронова киселина в Бразилия. Потребителите в "X" обаче имат по-хумористична теория: Винисус е бил заменен от негов двойник и е изчезнал.

Бразилските фенове имат абсурдна теория за Винисиус Жуниор

"Винисиус е умрял и са го заменили с клонинг", написа един потребител в социалната платформа "Х". Друг смяташе, че загадката е разгадана: "Казвайте каквото искате, но аз все пак настоявам, че Винисиус е умрял след Световното първенство, а човекът вдясно е дубльор, който използва козметичната процедура като претекст. Един ден всичко ще излезе наяве." Имаше дори такива, които измислиха цял сценарий: бразилецът уж е изчезнал по време на корекцията и, тъй като са били засегнати твърде много договори, е бил заменен с актьор.

ОЩЕ: "Моуриньо не е Шаби Алонсо!": Отправиха брутално предупреждение към звезда на Реал Мадрид

Други потребители отиват малко по-далеч с конспиративните теории и вече посочват виновниците: "Винисиус е загинал по време на елитен ритуал по време на почивката си в Бразилия и е бил заменен с двойник, за да могат рекламните му договори и прогресивната му програма да продължат." Шегите не са нещо ново. Когато през юли се появиха първите снимки, в социалните мрежи също забелязаха прилика с Джейсън Деруло и излязоха с вердикт, който трудно може да бъде надминат: "Винисиус-младши се е превърнал във Винисиус-старши".

Два месеца по-късно редактираните снимки "преди и след" отново разпалиха конспиративната теория. Феновете в Бразилия продължиха да се съмняват в идентичността на Винисиус по време на настоящата международна пауза. Появиха се кадри със звездата на Реал Мадрид на тренировка на "селесао". На снимките се вижда, че играчът няма татуировки на бедрото си. По тази причина феновете смятат, че Винисус, който беше видян в контролата срещу Австралия, не е бил истинският.

ОЩЕ: "Неузнаваемият световен шампион": Попиляха от критики новата звезда на Реал Мадрид

🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️



Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀… pic.twitter.com/jUJJt1qajC — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026