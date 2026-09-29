У нас журналисти се гласят за вицепрезиденти, в Уганда ги правят крале (ВИДЕО)

Журналист ще бъде коронясан за крал на угандийско кралство след ожесточена криза с наследяването на престола, последвала смъртта на неговия предшественик, някога най-младият монарх в света. Принц Едуард Рукиди Киджанангома Нябонго II поведе шествие през Торо, едно от четирите исторически кралства, които служат главно като културни институции с ограничена политическа власт. Торо привлече международно внимание през последните седмици след смъртта на крал Ойо Ниимба Кабамба Игуру Рукиди IV, който се възкачи на трона на тригодишна възраст през 1995 г. Още: Уганда си хареса телевизионен водещ за нов монарх

Предищният беше най-младият монарх в света

Той почина наскоро на 34-годишна възраст след битка с рак. Книгата на рекордите на Гинес го призна за най-младия управляващ монарх в света, когато се възкачи на трона. Смъртта на Ойо предизвика спор за наследяване, като майката на покойния крал поиска синът на Ойо - досега неизвестен извън тесния семеен кръг - да поеме властта. Тя твърди, че е била поставена под домашен арест по време на спора. Още: Култовият генерал, предложил 100 крави за булката Мелони, обяви с ДНК тест, че е роднина на Александър Велики

Комисия по подбор от кралския клан Бабиито в крайна сметка отхвърли решението ѝ и избра братовчед на покойния крал, принц Едуард, водещ на новини за обществения радио и телевизионен оператор UBC. Кадри по угандийската телевизия показаха огромни тълпи, събрали се през нощта в Торо за шествието, което се провежда преди церемонията по встъпване в длъжност днес. Още: Да катастрофираш в слон: Инцидент със загинали в Уганда (ВИДЕО)