Звезда на Арсенал подсилва Бешикташ, „топчиите“ прибират 20 милиона за белгийския национал

Турският гранд Бешикташ е постигнал споразумение с Арсенал за правата на фланговия футболист на лондончани Леандро Тросар. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо. Според информациите истанбулският клуб ще плати 18 милиона евро за белгийския национал, като в каста на „топчиите“ могат да влязат още 2 милиона евро под формата на бонуси.

Леандро Тросар изпраща силен сезон

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.



Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as #AFC already accepted terms last week.



Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing. 🦅 pic.twitter.com/sEOe0XeRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Леандро Тросар ще отлети утре за Истанбул, където трябва да мине задължителните медицински прегледи, след което официално да подпише своя договор с „черните орли“. През миналия сезон крилото се представи на доста добро ниво с екипа на Арсенал като изигра 50 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с осем гола и 11 асистенции.

Тросар бе част от националния отбор на Белгия за Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Фланговият футболист изигра общо 6 мача на Мондиал 2026, в които реализира две попадения и направи 2 асистенции. Както е известно, „червените дяволи“ отпаднаха на 1/4-финалите на надпреварата, след като отстъпиха пред състава на Испания с 1:2.

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