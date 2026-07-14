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Звезда на Арсенал подсилва Бешикташ, „топчиите“ прибират 20 милиона за белгийския национал

14 юли 2026, 14:14 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Звезда на Арсенал подсилва Бешикташ, „топчиите“ прибират 20 милиона за белгийския национал

Турският гранд Бешикташ е постигнал споразумение с Арсенал за правата на фланговия футболист на лондончани Леандро Тросар. Това съобщи трансферния гуру Фабрицио Романо. Според информациите истанбулският клуб ще плати 18 милиона евро за белгийския национал, като в каста на „топчиите“ могат да влязат още 2 милиона евро под формата на бонуси.

Леандро Тросар изпраща силен сезон

Леандро Тросар ще отлети утре за Истанбул, където трябва да мине задължителните медицински прегледи, след което официално да подпише своя договор с „черните орли“. През миналия сезон крилото се представи на доста добро ниво с екипа на Арсенал като изигра 50 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с осем гола и 11 асистенции.

Тросар бе част от националния отбор на Белгия за Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Фланговият футболист изигра общо 6 мача на Мондиал 2026, в които реализира две попадения и направи 2 асистенции. Както е известно, „червените дяволи“ отпаднаха на 1/4-финалите на надпреварата, след като отстъпиха пред състава на Испания с 1:2.

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Арсенал Белгия отбор Бешикташ Леандро Тросар
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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