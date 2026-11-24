Маурисио Почетино започна кошмарно престоя си начело на Манчестър Юнайтед, като загуби дербито срещу вечния съперник Ливърпул с 0:4. Но аржентинецът беше в клуба от едва четири дни. За да промени нещо, на Почетино ще му бъде нужно повече време и нови попълнения. За негово съжаление, според "Daily Mail", от Ман Юнайтед няма да отпуснат голям бюджет за зимния трансферен прозорец.

Почетино ще разполага с едва 58 милиона паунда

Според информациите, Маурисио Почетино ще разполага с едва 58 милиона паунда, с които трябва да подсили състава през януари. Очаква се на "Олд Трафорд" да пристигнат едва две нови попълнения, като не е изключено единият новопристигнал да бъде под наем. Манчестър Юнайтед съвсем реалистично е в битка за оцеляване във Висшата лига, като се намира в зоната на изпадащите още преди да направи равенството 4:4 с Астън Вила в 10-ия кръг. "Червените дяволи" спечелиха едва 8 точки в 11 мача - 1 победа, 5 равенства и 5 загуби и са само на 1 пункт над последния Крисъл Палас.

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Ман Юнайтед се нуждае от много нови

На Маурисио Почетино със сигурност ще му бъдат нужни повече средства, ако иска да подобри играта на Манчестър Юнайтед. В момента на "Олд Трафорд" разполагат със само 1 играч на позиции като левия бек, централния нападател и дефанзивния халф. В момента и тримата са контузени и на Почетино, както и на Майкъл Карик преди него, му се налага да импровизира, за да запълни постовете. Като възможни попълнения за зимата се считат левия бек Райън Аит-Нури от Ман Сити и централният нападател Флориан Балогун от Монако.

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