Потъването на руски военен кораб след удари от украински безпилотни надводни кораби предизвика тревога в Атина, изостряйки опасенията, че войната в Украйна може да отвори нов фронт в Източното Средиземноморие, пише гръцкото издание Kathimerini. Атина смята, че скрита флотилия с безпилотни надморски и морски дронове остава активна в Средиземно море и че тя не е под ничий контрол.

За Атина нападението подчертава необходимостта от разширяване на наблюдението отвъд Егейско до Йонийско море, Пелопонес и Крит.

Потъването подчертава нуждата Атина да ускори прехода си към безпилотни системи, предвид разликата във възможностите между Гърция и Турция.

Опасенията на Гърция започнаха още през май, когато рибари откриха украински казашки кораб „Мамай“ край Лефкада. Оттогава Гърция държи ракетен кораб на ВМС в Йонийско море. Фрегата остава в централната част на Средиземно море като част от операция „Ирини“ на Европейския съюз, чиято способност да наблюдава кораби, заподозрени в нарушаване на оръжейното ембарго на Либия, е намалена.

Откъде е дошла атаката край Либия

При атаката в Бенгази, от четири до шест безпилотни плавателни съда изглежда са отплавали от Западна Либия, близо до Мисрата, преди да достигнат пристанището в организирана операция.

Първоначалните съобщения, че един плавателен съд е спрял в албански залив, не са потвърдени. Такива плавателни съдове имат бази, но могат да използват временни убежища, ако плановете се променят, както показа инцидентът в Лефкада.

Корветата „Меркурий“ изглежда е плавала през международни води в Егейско море, ескортирайки търговски кораби, които може да са превозвали оръжие. ОЩЕ: Либия счита, че с ударите по руски кораби Украйна ѝ обяви война