Голямата звезда на Мондиал 2014 се сбогува с националния отбор след 15 години

Една от най-големите звезди на световната сцена се оттегля от международния футбол. Става въпрос за Хамес Родригес, който сложи край на кариерата си с националния отбор на Колумбия. 35-годишният футболист спуска завесата над повече от едно десетилетие с "лос кафетерос". Той оставя след себе си незаличима следа, най-ярко изразена в зашеметяващото му представяне на Световното първенство през 2014 година в Бразилия. С това бившият играч на Реал Мадрид затваря една славна глава и напуска международната сцена с вдигната глава след 15 години на служба.

Хамес Родригес се сбогува с Колумбия

Родригес съобщи новината на колумбийските фенове в емоционално послание, публикувано в профилите му в социалните мрежи, като написа: "Моментът настъпи. Благодаря ви за всеки мач, всяка радост, всяка сълза и всяка мечта, които споделихме заедно. Да представлявам националния отбор на Колумбия беше една от най-големите чести в живота ми. Благодаря ти, Колумбия, завинаги."

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Хамес записа общо 131 мача с националната фланелка на Колумбия в продължение на 15 години. За този период той отбеляза 31 гола и даде 43 асистенции. Той участва на три световни първенства - през 2014, 2018 и 2026 г., като допринесе с 6 гола и 4 асистенции в тези турнири. Бразилия 2014 остава върхът в кариерата му. Той спечели "Златната обувка" и бе обявен за автор на гола на шампионата за попадението си срещу Уругвай в 1/8-финалите, след което изведе Колумбия до 1/4-финалите, преди домакините да сложат край на похода ѝ. Копа Америка също носи неговия отпечатък. Той изведе Колумбия до финала през 2024 година и до третото място през 2016 година, като изигра 14 мача в турнира и отбеляза един гол и 8 асистенции.

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