Моуриньо се ядоса: Реал Мадрид съживява "мъртви" отбори

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не остана доволен от представянето на неговия тим в последния мач от Ла Лига. Той насочи критиките към собствените си играчи след нервната победа с 3:2 над Елче. Изглеждаше, че Реал ще спечели лесно, след като поведе с 2:0 срещу последния в класирането, но в крайна сметка се наложи да се потруди при 2:2 и да чака до 91-а минута, когато резервата Карлос Еспи донесе успеха.

Моуриньо алармира за голям проблем в играта на Реал Мадрид

Моуриньо предупреди, че отборът му е загубил контрол над мача и е дал възможност на съперника да се върне в играта. Според него все още има много неща, които трябва да се поправят. След края на двубоя Моуриньо заяви: "Само три точки. Разбира се, след първото полувреме имаше усещането, че ще вкараме три, четири или пет гола през второто полувреме, но намалихме интензивността и оставихме големи пространства на противника. Опитах се да придам повече стабилност на полузащитата, като пуснах в игра Джуд Белингам и Брахим Диас, но те отбелязаха гол, а на тези стадиони, с такава публика, отбор, който изглежда мъртъв, може да се съживи."

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Португалецът похвали манталитета на отбора си, но посочи проблема, който все още го тревожи: "Играчите са сплотени и ентусиазирани, има приятелство и отдаденост. Единствената ми критика е, че можем да решаваме мачовете, но не го правим, и дадохме шанс на отбор, който изглеждаше обречен, да се върне в играта." След това Моуриньо се спря на моментите на отпускане, които продължават да се промъкват в представянето на отбора му: "Проблемът ми се струва ясен. Има мачове, които изглеждат като че ли са приключили, но всъщност не са. Единственото обяснение, което намирам, е, че ги считаме за лесни мачове и не ги довършваме. Има мачове, които не решаваме, и изглежда, че преминаваме от чувство на лекота към загуба на контрол."

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