Огромна земна маса най-накрая ще получи статут на суперконтинент

Скорошно проучване показа, че древният континент Гондвана всъщност е бил по-голям, отколкото се е смятало досега – този масив най-накрая ще получи статут на пълноправен суперконтинент.

Суперконтинентът Гондвана

Гондвана най-накрая си проправя път в голямата лига, благодарение на ново проучване. В миналото праисторическият континент Гондвана често е бил отхвърлян просто като „голяма земна маса“, но сега геолозите изглежда са открили сериозни доказателства, че Гондвана всъщност е била древен суперконтинент, пише IFLScience .

Известно е, че Гондвана е била конгломерат от сухоземни маси, които са доминирали на планетата преди около 550 милиона години. Преди около 180 милиона години суперконтинентът се е разпаднал, давайки началото на Южна Америка, Африка, Мадагаскар, Индия, Австралия и Антарктида.

Тези съвременни континенти някога са били свързани, благодарение на подобни фосили на праисторически организми (включително динозаври), открити в региони, които сега са разделени от хиляди километри океан. Учените обясняват, че ако погледнем бреговете на Южна Америка и Африка на глобуса, може да видим как тези два континента някога са били плътно свързани, като две лъжици една в друга.

Предишни изчисления показват, че в пика си Гондвана е покривала около 64 процента от цялата континентална суша – някои експерти смятат, че това не е достатъчно, за да се квалифицира като „суперконтинент“. Но сега учените са открили нещо, което преди е било пренебрегвано.

Геолози от Китайската академия по геоложки науки и университета Къртин в Австралия са открили доказателства, че големи фрагменти от Гондвана са скрити под територията на Азия, Европа и Северна Америка. Учените са установили, че гранитът в някои райони на Хималаите се е образувал по различно време, но всички тези скали са се образували в резултат на топенето на по-стари континентални скали. В този случай се оказа, че всички те произхождат от един и същ древен континентален блок, който се е образувал между 700 и 550 милиона години - това съвпада с раждането на Гондвана.

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Авторите на новото проучване твърдят, че предишните оценки за размера на Гондвана са били значително подценени. Новият анализ показва, че по това време тя е покривала не 64%, а 80% от цялата суша - достатъчно, за да бъде официално призната Гондвана за суперконтинент.

Трябва да се отбележи, че в геологията няма ясно определение за суперконтинент, но е известно, че в миналото на Земята са съществували няколко суперконтинента, включително Пангея , Родиния и Колумбия.

Днес на планетата няма суперконтинент, а за най-голяма суша се счита Афро-Евразия, която заема само около 57% от цялата суша на Земята, което не е достатъчно, за да ѝ се присъди този статут.