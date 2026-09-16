Хелън Мирън призна, че се доверява на изкуствен интелект, а не на лекари

Хелън Мирън призна, че при здравословни проблеми предпочита да се допитва до изкуствен интелект, вместо да потърси съвет от лекар. Актрисата от сериала "Земя на мафията" присъства на Международния филмов фестивал в Торонто, за да представи новия си трилър "A Talent for Murder". В интервю за "Entertainment Weekly" тя се пошегува: "Трябва да ме диагностицират с обратното на хипохондрия. Просто напълно пренебрегвам всичко."

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Когато колегата ѝ Алдън Еренрайк я попита дали все пак търси лекарска помощ, ако има оплаквания, Мирън отговори: "Напълно ги отричам. Избягвам лекарите. О, да, напълно. И засега работи." Еренрайк, който по-рано се определи като хипохондрик, призна, че би бил "във възторг", ако може "просто да има лекар, който да живее в дома му". "Е, ти имаш такъв. Нарича се изкуствен интелект", отвърна Мирън. "Знаеш ли, ИИ е удивителен".

Подигравка с изкуствения интелект

Снимка: Getty Images

Положителното ѝ отношение към технологията прави впечатление, тъй като през февруари 2024 г. актрисата демонстративно се подигра с текст, създаден от изкуствен интелект, докато получаваше награда на церемонията на Американската филмотека в Лос Анджелис.

Тогава Мирън излезе на сцената и прочете предварително подготвена реч: "Преди всичко искам да изразя искрената си благодарност към индустрията и хората, които ме подкрепяха по време на това невероятно пътуване. Това беше живот, изпълнен със страст, предизвикателства и най-вече с непоколебима любов към изкуството да разказваш истории." След това актрисата разкри пред публиката: "А това беше написано от изкуствен интелект!", скъса листа и го хвърли на земята под одобрителните аплодисменти на присъстващите.

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Изкуственият интелект продължава да разделя звездите в Холивуд. Създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас призна, че технологията неизбежно ще направи създаването на филми "по-лесно". "Нищо не можете да направите по въпроса", предупреди той, цитиран от БГНЕС.