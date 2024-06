Грузинското футболно чудо изкара хиляди фенове по улиците в Тбилиси (ВИДЕО)

Победата на Грузия с 2:0 над Португалия в последния мач от груповата фаза изкара хората по улиците, развявайки национални знамена от прозорците на колите и пускайки фойерверки.

Само по себе си дебютното класиране на Грузия на голям турнир бе повод за гордост в цялата страна. Но играчите на Вили Саньол показаха, че не са отишли в Германия на екскурзия и заслужават място сред европейския елит.

"Невероятно е, не мога да го опиша с думи. Трябва да видите какво се случва в съблекалнята", заяви Леван Кобиашвили, президент на футболната федерация на страната, пред грузинския вестник "Интерпрес".

"Момчетата наистина ни подариха чудо. Всички заслужават повече от благодарност. Това е чудо", заяви пред репортери министър-председателят Иракли Кобахидзе. "Те се бориха докрай и освен борбата, за пореден път се доказа, че грузинците имат футболен талант."

На площад "Свобода" видеоклипове в социалните мрежи показаха стотици събрали се автомобили, които създадоха задръстване в района, а феновете се качиха на статуята "Свети Георги", за да отпразнуват момента.

