Треньорът на Ливърпул разкри тайната на головата си машина

От началото на сезона Ливърпул е изиграл 3 мача във Висшата лига, като едва в последния кръг записа първата си победа. "Червените" надделяха над новака Ипсуич Таун като гост с 2:0. Предишните си две срещи те завършиха наравно 2:2 срещу Нотингам Форест и Нюкасъл, а рекордната покупка в историята на клуба Александър Исак вкара 3 гола в последните 2 мача. Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола разкри каква е тайната зад головете на нападателя.

Андони Ираола: "Имахме нужда от тази победа"

Андони Ираола даде интервю за "Sky Sports", в което говори за победата над Ипсуич и ограта на Александър Исак. Ето какво каза испанският специалист: "Чудесно е, определено. Имахме нужда от тази победа предвид начина, по който се развиваха нещата. Успяхме да запазим и суха мрежа. Контролирахме мача доста добре, мисля, че започнахме наистина силно, а след това второто полувреме беше по-различно. Вероятно не беше толкова добро, колкото първото. Той (Александър Исак) е изключително важен играч за нас. Моите изисквания към него вероятно няма да са свързани с головете.

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"Но е добре, че вече изигра два пълни мача и бележи"

Знам, че е във форма и в добро състояние. Той ще постигне нужните цифри. Моята битка с него ще бъде повече за други неща – как да помага на отбора в други ситуации. Но е добре, че вече изигра два пълни мача и бележи, така че съм много щастлив да го имам в състава си. Днес смятам, че бяхме много по-добри в пресата през първото полувреме, покривахме пространствата много високо и така успявахме да осъществим контакт с него (Исак) на добри позиции. Ако отнемаме топката по-ниско по терена, ще бъде по-трудно да го намерим. Всичко е свързано с колективните усилия да поставим нашия номер девет в ситуации като днешните".

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