Байерн Мюнхен направи нещо невиждано в историята на футбола! Кейн и Диас отново блестят за шампионите

Байерн Мюнхен постигна пореден успех в Бундеслигата, с който влезе в историята на футбола. Баварците надделяха с 3:0 Айнтрахт Франкфурт в мач от шестия кръг на германския шампионат. По този начин тимът на Венсан Компани записа победа в първите си десет мача във всички турнири - нещо, което никой друг отбор не е постигал в историята на Топ 5 първенствата. Рекордните шампиони си осигуриха трите точки с две попадения през първото полувреме, а през останалата част просто доиграваха мача.

Байерн с рутинна победа във Франкфурт

Срещата започна ударно за баварците, които откриха още в 14-а секунда с първата си атака. Луис Диас отправи удар, топката полетя към вратата и там Кауа Сантос я засече с крак в мрежата си. Няколко минути по-късно можеше да се стигне до втори гол във вратата на Франкфурт, когато капитанът на домакините Робин Кох беше напът да си отбележи автогол, но за негов късмет топката срещна напречната греда. Секунди след тази ситуация Мануел Нойер спаси сигурен гол, който щеше да бъде на сметката на Ритцу Доан.

В 14-а минута Жан-Матео Бахоя изравни резултата, но попадението му бе отменено, тъй като Дуан докосва кълбото с ръка при атаката. В 27-а минута Хари Кейн отправи перфектен изстрел, който се оплете в мрежата на Сантос и удвои преднината на Байерн. До края на първото полувреме футболистите на Франкфурт не успяха да запишат друго чисто положение в опитите си да намалят изоставането си и така двата тима се оттеглиха при резултат 0:2 в ползва на гостите от Мюнхен.

Диас блесна с още едно попадение през втората част

Втората част отново започна вихърно за Байерн. Този път Серж Гнабри бе близо до това да направи преднината на своя тим класическа, но не успя да нацели топката. В 55-ата пък и Кейн нацели гредата с удар от близка дистанция. В следващите минути футболистите на Байерн драстично намалиха темпото и на практика просто доиграха мача. Въпреки че атаките по посока вратата на Кауа Сантос да намалиха, гостите все пак намериха целта още веднъж. В 84-а минута Луис Диас отбеляза втория си гол в срещата, за да направи преднината на баварците класическа и да оформи крайното 3:0.

