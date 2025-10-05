Игор Тиаго пропусна да накаже Донарума! Ман Сити отново е в битката за титлата във Висшата лига

Английският гранд Манчестър Сити постигна трудна победа над Брентфорд с 1:0 като гост в среща от 7-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в мача отбеляза Ерлинг Холанд, за да може да върне "гражданите" в битката за титлата. А бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго можеше да отнеме победата на "небесносините", но в чиста голова ситуация не успя да преодолее Джанлуиджи Донарума.

След само девет минути игра Йошко Гвардиол намери Холанд, който успя да се разпише. В средата на първата част Гуардиола получи поредната неприятна новина, свързана с Родри. Носителят на "Златната топка" отново изпита болки и бе принудително заменен. До почивката Сити тотално доминираше, но не успя да стигне до второ попадение, въпреки че имаше добри атаки.

Игор Тиаго пропусна да вкара сам срещу Донарума

През втората част нещата на терена се промениха, като Брентфорд стана по-настоятелен в търсене на изравнителен гол. Най-добрата ситуация се откри в началото на второто полувреме, когато Тиаго се оказа зад гърба на отбраната на Сити, но се засуети, а накрая стреля в тялото на Донарума, който успя да го спре.

В класирането Сити се изкачи до пето място с 13 точки - на три пункта зад лидера Арсенал и на две точки от шампиона Ливърпул. Брентфорд остава на 16-то място със 7 точки. В следващия кръг Сити домакинства на Евертън, който пречупи и последния отбор без загуба във Висшата лига.

