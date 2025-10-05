Войната в Украйна:

Пречупиха единствения оцелял отбор без загуба във Висшата лига!

05 октомври 2025, 18:08 часа 378 прочитания 0 коментара
Отборът на Кристъл Палас, който бе единственият оцелял отбор без загуба от началото на сезона във Висшата лига, записа първото си поражение през кампанията, отстъпвайки на Евертън с 1:2 като гост в среща от 7-ия кръг. "Орлите", които в миналия кръг победиха действащия шампион Ливърпул, сега поведоха в резултата, но допуснаха пълен обрат след късен победен гол на преотстъпения от Манчестър Сити Джак Грийлиш.

В 37-ата минута Даниел Муньос даде аванс на Палас, за да постави отбора във временното класиране с равен актив от точки с втория Ливърпул. На почивката обаче Дейвид Мойс извърши двойна смяна и постепенно "карамелите" започнаха да се доближават до обрата. В 76-ата минута Евертън получи дузпа, а Ндиайе бе точен от бялата точка. А в третата минута на добавеното време Грийлиш вкара за 2:1, за да изкачи Евертън до седмото място в класирането с 11 точки - на пункт зад петия Палас.

Участникът в Шампионска лига Нюкасъл също записа победа след два мача без успех. "Свраките" се наложиха срещу Нотингам Форест с 2:0 като домакин след голове на Гимараеш и Волтемаде, за да се изкачат до 11-то място с 9 точки. Форест остава на 17-то място с 5 пункта. Астън Вила победи Бърнли с 2:1 като домакин, като Мален вкара два гола, а Угочукву върна един. Вила заема 13-то място с 9 точки, а Бърнли е 18-ти с 4 пункта.

Уулвс се размина с първа победа през сезона

В другия мач по същото време Уулвс и Брайтън завършиха при резултат 1:1 след автогол на Вербруген и късен изравнителен гол от Ван Хеке за гостуващите "чайки". Брайтън е 12-ти с 9 точки, а Уулвс е на последното 20-то място с 2 пункта, като остава единственият отбор без победа от началото на сезона. По-късно Манчестър Сити гостува на Брентфорд.

