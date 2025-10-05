Пречупиха единствения оцелял отбор без загуба във Висшата лига!

Отборът на Кристъл Палас, който бе единственият оцелял отбор без загуба от началото на сезона във Висшата лига, записа първото си поражение през кампанията, отстъпвайки на Евертън с 1:2 като гост в среща от 7-ия кръг. "Орлите", които в миналия кръг победиха действащия шампион Ливърпул, сега поведоха в резултата, но допуснаха пълен обрат след късен победен гол на преотстъпения от Манчестър Сити Джак Грийлиш.

Кристъл Палас допусна първа загуба във Висшата лига

В 37-ата минута Даниел Муньос даде аванс на Палас, за да постави отбора във временното класиране с равен актив от точки с втория Ливърпул. На почивката обаче Дейвид Мойс извърши двойна смяна и постепенно "карамелите" започнаха да се доближават до обрата. В 76-ата минута Евертън получи дузпа, а Ндиайе бе точен от бялата точка. А в третата минута на добавеното време Грийлиш вкара за 2:1, за да изкачи Евертън до седмото място в класирането с 11 точки - на пункт зад петия Палас.

Участникът в Шампионска лига Нюкасъл също записа победа след два мача без успех. "Свраките" се наложиха срещу Нотингам Форест с 2:0 като домакин след голове на Гимараеш и Волтемаде, за да се изкачат до 11-то място с 9 точки. Форест остава на 17-то място с 5 пункта. Астън Вила победи Бърнли с 2:1 като домакин, като Мален вкара два гола, а Угочукву върна един. Вила заема 13-то място с 9 точки, а Бърнли е 18-ти с 4 пункта.

Уулвс се размина с първа победа през сезона

В другия мач по същото време Уулвс и Брайтън завършиха при резултат 1:1 след автогол на Вербруген и късен изравнителен гол от Ван Хеке за гостуващите "чайки". Брайтън е 12-ти с 9 точки, а Уулвс е на последното 20-то място с 2 пункта, като остава единственият отбор без победа от началото на сезона. По-късно Манчестър Сити гостува на Брентфорд.

