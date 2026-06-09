"Играя за двама ни": Капитанът на Шотландия с разтърсващо обещание към покойния Диого Жота

Националният отбор на Шотландия се завърна на най-голямата световна сцена след 28 години отсъствие. Капитанът на тима Андрю Робъртсън даде емоционално обещание, което разчувства феновете по света дни преди началото на Мондиала. Той заяви, че на Световното ще играе за своя бивш съотборник в Ливърпул Диого Жота. Това се случи, след като вдовицата на покойния нападател Рут Кардосо изпрати писмо на Робъртсън.

Андрю Робъртсън заяви, че първата му мисъл на Световното ще бъде за Жота

Шотландия си осигури място на Световното през ноември, а защитникът на Тотнъм призна, че мислите му в този момент за са се насочили към Жота, който загина през юли миналата година в тежка автомобилна катастрофа, която разтърси футболния свят.

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"Диого често говореше за теб, за приятелството, което сте изградили, за битките, които сте водили заедно, за предизвикателствата, за смеха, за разговорите за футбол и за мечтите. Мондиалът беше една от тези мечти. Мечта, която двамата подхранвахте рамо до рамо със същата страст, с която излизахте на терена. Когато чух думите ти и разбрах какво си почувствал в онзи ден, когато Шотландия се класира за Световното първенство след толкова години чакане, осъзнах, че Диого никога не е напускал наистина терена. С реализацията на този миг и осигуряването на мястото ви на Световното първенство, вие няма да отидете сами: ще вземете и неговата мечта със себе си", пише вдовицата на Жота.

Робърстън заяви, че първата мисъл, щом стъпи на терена и поведе Шотландия в първата среща на Мондиала, ще бъде за Жота. „Не играя само за себе си, играя и за двама ни“, добави той..

Шотландия попадна в група "С", където са още Хаити, Мароко и Бразилия. Първата среща за тима е на 13 юни в Бостън, когато ще премерят сили с тима на Хаити.

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