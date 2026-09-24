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"Грешка е връщането на Влади Горанов в ГЕРБ. Не ми харесваше популизма на "Желязков" последната една година"

24 септември 2026, 13:49 часа 1329 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Грешка е връщането на Влади Горанов в ГЕРБ. Не ми харесваше популизма на "Желязков" последната една година"

"За мен е грешка, че Влади Горанов отново е депутат от ГЕРБ. ... Промените в Конституцията бяха категорична грешка. ... Не ми харесваше популизма в кабинета последната 1 година". Това са само част от критиките на кмета на Стара Загора и емблематичен кадър на ГЕРБ Живко Тодоров към собствената му партия и към лидера Бойко Борисов.

В интервю пред журналиста Кристияна Стефанова градоначалникът обяви категоричната си подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова за президент и подчерта, че лидерският въпрос не стои на дневен ред за ГЕРБ. 

Какво още заяви Тодоров, четете в статията тук: - "Радев ми помогна и това няма да го забравя": Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и остро разкритикува Борисов и ГЕРБ.

Още: "До местните избори ще се разпаднат": Борисов обвини ПБ, че заплашва кметовете му, но "хората ще изтрезнеят"

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