"Инстинкт на убиец" и "голямо семейство": Отзивите след финала на Шампионска лига (ВИДЕО)

“Беше трудно особено през първото полувреме, през второто се вдигнахме и накрая бяхме още по-добри. Това се случи заради историята и традицията на клуба, но и заради качествата на футболистите. Този отбор е като семейство. Искам да благодаря на играчите ми. Тяхната химия е страхотна и при нито един от тях няма его. Беше наистина лесно да ги ръководиш този сезон”, каза Анчелоти след 15-ия трофей на Реал Мадрид в Шампионска лига.

„Показахме, че имаме вяра. Направихме толкова много неща както трябва и единствената разлика е, че те имаха този инстинкт на убиец. Тогава си проличава качеството, с което разполагат. Ето защо те заслужават отново да бъдат шампиони“, смята Терзич.

Звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам смята, че подобни двубои ти напомнят, че всичко е възможно: “Винаги съм мечтал да играя на подобни мачове. Подобни двубои ти напомнят, че всичко е възможно. Струват си всички жертви, които сме правили с моето семейство. Наистина не мога д а го изразя в в думи. Единствено загубихме Купата на Краля, но не можех да мечтая за по-хубав сезон. Абсолютно всички бяха перфектни”, не скри емоциите си английският халф.

"I was alright until I saw my mum and dad's faces there!" ❤️



An emotional Jude Bellingham tries to find the words to describe his feelings after winning the Champions League 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/byHVn8IzXl