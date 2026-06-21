Испания припомни на света защо е един от фаворитите на Мондиал 2026 с разгром над Саудитска Арабия

Отборът на Испания постигна убедителна победа във втория си мач от груповата фаза на Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. След грешната стъпка срещу Кабо Верде, "Ла Фурия Роха" припомни на света защо е смятана за един от фаворитите за титлата и рагроми с 4:0 селекцията на Саудитска Арабия. Много силно първо полувреме на европейския шампион реши мача, а Луис де ла Фуенте дори изкара голмайсторите си на почивката. Испания на практика доигра срещата през втората част, стигайки до още едно попадение.

Испания се позабавлява срещу Саудитска Арабия

Очаквано, испанците започнаха по-силно и установиха контрол над топката. Те на няколко път погледнаха към вратата на Мохамед Ал Оваис в първите десетина минути, но неуспешно. Натискът на "Ла Фурия" все пак се отплати съвсем скоро, като в 10-а минута Ламин Ямал откри резултата с удар от близка дистанция. Секунди след това европейският шампион бе близо до второ попадение, но Педро Поро не успя да уцели опразнената врата. Малко след това Микел Оярсабал и Ямал не се разбраха и пропиляха добър шанс.

След това испанците изпълниха ъглов удар, след който удвоиха аванса си. Топката стигна до Дани Олмо, който стреля в куп от играчи. Последваха няколко рикошета, преди кълбото да попадне в Микел Оярсабал, който бе точен за 2:0. Малко след втория гол Мохамед Ал Оваис трябваше да вади топката от мрежата си за трети път през първото полувреме. Под светлините на прожекторите отново попадна Оярсабал, който се разписа още веднъж за 3:0. В оставащите минути той не успя да реализира две добри възможности и да оформи хеттрика си. Така двата тима се оттеглиха на почивката при класически аванс за Испания.

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Испания доигра мача през второто полувреме

На почивката Луис де ла Фуенте направи двойна смяна, заменяйки Оярсабал и Ямал с Феран Торес и Йереми Пино. Само четири минути след началото на втората част "Роха" стигна до четвърти гол. Той падна, след като топката попадна в краката на напълно непокрития Марк Кукурея след корнер. Новото попълнение на Реал Мадрид отправи силен удар, но стражът на "зелените соколи" изби. След това кълбото се отклони в Хасан Мохамед Ал Тамбакти и се върна в мрежата. В добавеното време Феран Торес също се разписа, но попадението му бе отменено заради засада.

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