"Най-слабият отбор на Мондиал 2026": Разпокъсаха от критики сочен за скрит претендент на Световното

Преди дни отборите на Турция и Парагвай се изправиха един срещу друг в двубой от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. И двата тима влязоха в мача след поражения - Парагвай беше разгромен от домакините от САЩ с 4:1, а Австралия победи Турция с 2:0, което означаваше, че срещата беше напрегната, тъй като залогът беше голям, което доведе до ожесточена битка. Южната ни съседка бе сочена за скрит претендент, след като пристигна в САЩ с големи заявки след блестяща квалификационна кампания и силно Евро 2024. Въпреки това поражението в първия кръг алармира за задаващ се провал.

Цифрите зад гръмкия провал на "лунните звезди"

Срещата започна катастрофално за турците, които допуснаха попадение още във 2-а минута и след това трябваше да наваксват изоставането си. Въпреки пълното си превъзходство, южната ни съседка успя да отбележи само един точен удар в рамката на вратата от 12 опита през първото полувреме. През втората част футболистите на Винченцо Монтела хвърлиха всички сили в атака и отправиха още 20 удара, но нито един не намери целта. Така с 30 изстрела срещу "кенгурутата" в първия си мач и още 32 тук, те не успяха да намерят път към вратата и остават без гол в турнира до този момент. Дори да отбележат срещу САЩ, то това няма да е от никакво значение, тъй като тимът няма как да продължи напред в турнира и да измие срама от първите си две срещи.

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Според анализ на Opta, 62-а удара на Турция без отбелязан гол е най-голям брой неуспешни опити в рамките на два мача в историята на турнира. Тимът на Монтела не само създаде абсурдно много положения, но и доминираше в притежанието на топката и в двете си срещи. Срещу Австралия притежанието беше 71,6%, а срещу Парагвай - 78,5%. В продължение на 180 минути "лунните звезди" атакуваха, забавляваха публиката и направиха почти всичко, освен да отбележат гол. Критично око би посочило факта, че те имаха едва 13 точни удара в рамката на вратата в двата мача. И все пак е забележително, като се има предвид превъзходството им в играта, че не са отбелязали и се прибират у дома, независимо от резултата срещу САЩ следващата седмица.

В Турция не спестиха нищо на националния отбор и Монтела

Медиите в Турция не простиха нищо на Монтела и селекцията му, като заглавия от сорта на "Истинска катастрофа" бяха благосклонни. Бившият селекционер Сенол Гюнеш директно посочи своя наследник за основен виновник за провала. А бившият национал Илкер Якчиоглу отиде още по-далеч в критиките си срещу треньора: "Монтела изкопа собствения си гроб. Имам да кажа много неща, но ще се въздържа. Срещу Парагвай беше финал. Играчите показаха, че критиките след първия мач са били оправдани. Необяснимо е, Монтела сам се простреля в крака."

Бившият нападател на Турция Нихат Кахведжъ пък посочи за виновни звездите в състава на "лунните звезди" - Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Керем Артуркоглу: "Тези, които трябваше да поемат отговорност, не го направиха. Играчите, които трябваше да вкарат, не бяха на висота. Ние направихме един милион подавания и опитахме 500 хиляди удара, но не вкарахме. Отпадаме на 20 юни от турнир, който продължава до 19 юли. Тежко е. Смените на Монтела също бяха разочароващи". Известният бивш съдия Ахмет Чакър също се включи във вълната от недоволство по адрес на турския селекционер: "Ще изпратя Монтела да си ходи с първия самолет. Това е сериозна травма за нас. Това ме нервира и отвращава. Развалиха празника на 85 милиона души."

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