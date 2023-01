Изненада в последния момент: Халф на Челси отпраши към Арсенал

31-годишният Жоржиньо ще заиграе на "Емиратс" срещу трансферна сума в размер на 12 милиона паунда. Договорът на италианския халф пък ще бъде с продължителност от година и половина - до лятото на 2024 година, като е заложена и опция за продължаване с още една година.

Очаква се съвсем скоро играчът ще премине медицински прегледи в Арсенал и трансферът да бъде официално обявен от двата клуба. През настоящия сезон Жоржиньо изигра 25 мача за Челси, като отбеляза и три попадения.

Жоржиньо, който спечели европейската титла с Италия, е част от състава на Челси от лятото на 2018-а. Настоящият му договор със "сините" бе до лятото на 2023-та. Жоржиньо успя да спечели и Шампионска лига със "сините".

Жоржиньо е в Челси от юли 2018 г. През сезон 2022/23 той отбеляза 3 гола в 25 мача за сините. Договорът на полузащитника с настоящия клуб е валиден до края на юни 2023 година. Трансферът му в Арсенал идва броени часове преди затварянето на зимния трансферен прозорец. И идва изненадващо на фона на информациите, че и Челси, и Арсенал се готвят да счупят трансферните си рекорди.

Jorginho has completed medical tests and he’s set to sign the contract as new Arsenal player until June 2024 with an option until 2025 🚨⚪️🔴 #AFC



£10m plus £2m fee confirmed.



🎥 Ziyech-PSG talks continue, Enzo, Amrabat and more: https://t.co/H3FB59xcjC pic.twitter.com/OqRkNdymRW